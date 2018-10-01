Завтра в роддоме №6 и еще некоторых районах столицы не будет питьевой воды

Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 2 октября с 9.00 до 17.00 часов в некоторых районах столицы не будет питьевой воды.
В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Тоголок Молдо" будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный улицами: Манаса, М. Фрунзе, Логвиненко и линией железной дороги, в том числе:
- Посольство России;
- школа-гимназия №70;
- клинический роддом при КНИИ акушерства и педиатрии №6;
- Бишкекский технический колледж;
- ОАО "Стоматология №1";
- Горный институт;
- АОЗТ "Бета Иншаат-Ятырымжалык";
- НЦ кардиологии;
- Национальный госпиталь;
- ОАО "Промпроект";
- поликлиника ветеранов;
- Государственная налоговая инспекция;
- центральный переговорный пункт;
- здание ПРООН;
- станция скорой помощи;
- Дирекция №3;
- Госагентство транспорта;
- "КазКоммерцБанк";
- детсад №47 по ул. Керимбекова № 51;
- детсад №115 по ул. Исанова-Боконбаева;
- детсад №184 по ул. Манаса, 9/1.
Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, учреждения и организации запастись питьевой водой.