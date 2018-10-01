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Завтра в роддоме №6 и еще некоторых районах столицы не будет питьевой воды

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- ВБ
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Как сообщают в ПЭУ "Бишкекводоканал", 2 октября с 9.00 до 17.00 часов в некоторых районах столицы не будет питьевой воды.

В связи с проведением ремонтно-профилактических работ на водозаборе "Тоголок Молдо" будет прекращена подача питьевой воды в жилой район, ограниченный улицами: Манаса, М. Фрунзе, Логвиненко и линией железной дороги, в том числе:

- Посольство России;

- школа-гимназия №70;

- клинический роддом при КНИИ акушерства и педиатрии №6;

- Бишкекский технический колледж;

- ОАО "Стоматология №1";

- Горный институт;

- АОЗТ "Бета Иншаат-Ятырымжалык";

- НЦ кардиологии;

- Национальный госпиталь;

- ОАО "Промпроект";

- поликлиника ветеранов;

- Государственная налоговая инспекция;

- центральный переговорный пункт;

- здание ПРООН;

- станция скорой помощи;

- Дирекция №3;

- Госагентство транспорта;

- "КазКоммерцБанк";

- детсад №47 по ул. Керимбекова № 51;

- детсад №115 по ул. Исанова-Боконбаева;

- детсад №184 по ул. Манаса, 9/1.

Управление "Бишкекводоканал" приносит извинения за причиненные неудобства и просит население, учреждения и организации запастись питьевой водой.


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URL: https://www.vb.kg/373857
Теги:
Бишкекводоканал, мэрия, отключение воды, Бишкек
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