Мать Бекжана Сарбишева: "Не все пострадавшие от аварии являются обидчиками"

Мать Бекжана Сарбишева, совершившего автонаезд в Москве на своих обидчиков, обратилась к гражданам Кыргызстана с видеообращением.

По ее словам, причиной ее выступления в интернете стало обращение к ней родителей некоторых пострадавших, которые не имеют к этой истории никакого отношения.

- Из-за той аварии очерняются имена многих невиновных людей, которые не являлись обидчиками моего сына. Кто виноват будут наказаны. Имена же невиновных я хочу сейчас озвучить. Пользуясь случаем от себя и сына, я хочу попросить у них прощения, что невольно пострадали в результате несчастного случая. Я прошу у них прощения и пусть бог даст им здоровья. Вот эти имена: Абрахманов Болот, Абдрасулов Самарбек, Арстанова Нургуль, Зульпиев Раджибали, Руслан уулу Мерген, - перечислила она.

Напомним, водитель автомобиля Volkswagen Polo Бекжан Сарбишев в ночь с 8 на 9 сентября сбил посетителей кафе "Аура" на Новочеркасской улице в Москве. "Скорая" госпитализировала 10 человек, один из них погиб в больнице. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Бекжан Сарбишев по решению суда арестован на два месяца.