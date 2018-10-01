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Мать Бекжана Сарбишева: "Не все пострадавшие от аварии являются обидчиками"

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- Бакыт Стамов
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Мать Бекжана Сарбишева, совершившего автонаезд в Москве на своих обидчиков, обратилась к гражданам Кыргызстана с видеообращением.

По ее словам, причиной ее выступления в интернете стало обращение к ней родителей некоторых пострадавших, которые не имеют к этой истории никакого отношения.

- Из-за той аварии очерняются имена многих невиновных людей, которые не являлись обидчиками моего сына. Кто виноват будут наказаны. Имена же невиновных я хочу сейчас озвучить. Пользуясь случаем от себя и сына, я хочу попросить у них прощения, что невольно пострадали в результате несчастного случая. Я прошу у них прощения и пусть бог даст им здоровья. Вот эти имена: Абрахманов Болот, Абдрасулов Самарбек, Арстанова Нургуль, Зульпиев Раджибали, Руслан уулу Мерген, - перечислила она.

Напомним, водитель автомобиля Volkswagen Polo Бекжан Сарбишев в ночь с 8 на 9 сентября сбил посетителей кафе "Аура" на Новочеркасской улице в Москве. "Скорая" госпитализировала 10 человек, один из них погиб в больнице. Еще трое находятся в тяжелом состоянии. Бекжан Сарбишев по решению суда арестован на два месяца.


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URL: https://www.vb.kg/373864
Теги:
ДТП, Москва, автонаезд, Бекжан Сарбишев, признание
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Комментарии
Бишкек Кыргызстан
01.10.2018, 12:08
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 333
Минусов: 336
Комментариев: 205

"Абрахманов Болот, Абдрасулов Самарбек, Арстанова Нургуль, Зульпиев Раджибали, Руслан уулу Мерген"

Они не виноватые. Они просто стояли и смотрели как их пьяные дружки толпой избивали Бекжана. Они бы и сами не против попинать Бекжана - но не успели, потому что Бекжан умудрился встать и сесть в свою машину.

"Не бойтесь врагов -они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать; бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете"

 Можно подумать, что они на дорогу высыпали для того, чтобы прекратить избиение. Получили по заслугам.

Пьянчужки. Против них всех надо уголовное дело завести за избиение и посадить. 

Веселились, наверное, когда они сами и их дружки цеплялись к сестренке Бекжана и задирали Бекжана.

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Жалоба модератору
Moto Mototo
01.10.2018, 12:15
Карма: +39
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 18
Комментариев: 130

То есть давить людей на машине за то что тебя обидели, это нормально?

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