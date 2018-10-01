Мать Бекжана Сарбишева: "Не все пострадавшие от аварии являются обидчиками"

"Абрахманов Болот, Абдрасулов Самарбек, Арстанова Нургуль, Зульпиев Раджибали, Руслан уулу Мерген"
Они не виноватые. Они просто стояли и смотрели как их пьяные дружки толпой избивали Бекжана. Они бы и сами не против попинать Бекжана - но не успели, потому что Бекжан умудрился встать и сесть в свою машину.
"Не бойтесь врагов -они могут только убить; не бойтесь друзей - они могут только предать; бойтесь людей равнодушных - именно с их молчаливого согласия происходят все самые ужасные преступления на свете"
Можно подумать, что они на дорогу высыпали для того, чтобы прекратить избиение. Получили по заслугам.
Пьянчужки. Против них всех надо уголовное дело завести за избиение и посадить.
Веселились, наверное, когда они сами и их дружки цеплялись к сестренке Бекжана и задирали Бекжана.