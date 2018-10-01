В Бишкеке бусик сбил переходящего дорогу сотрудника УОБДД

В Бишкеке на пешеходном переходе микроавтобус сбил сотрудника УОБДД. В тяжелом состоянии он госпитализирован в больницу. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе УОБДД ГУВД Бишкека.

Отмечается, что автонаезд произошел на пересечении проспекта Чуй и улицы Осмонкулова примерно в 9.10.

- Инспектор С.М. вышел на пешеходный переход, чтобы перевести через дорогу школьников. В этот момент водитель грузового микроавтобуса сбил его. Сейчас он задержан. Машина водворена на штрафстоянку. Пока материалы дела только собираются. Проводятся все необходимые мероприятия, - отметили в ведомстве.

Со слов очевидцев, сотрудник УОБДД от удара отлетел метров на 10.