За крупные взятки задержаны сотрудники ГТС, ГПС и ГИВФБ

Ряд должностных лиц государственных служб, в том числе Государственной таможенной службы, государственной пограничной службы, государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности задержаны с поличным при получении крупной суммы взятки от предпринимателей. Об этом сообщает Генпрокуратура.

Как отмечается, сотрудниками отдела по пресечению легализации преступных доходов 3-го Управления СКМ МВД КР и МРУ МВД выявлена коррупционная схема по фактам вымогательства и получения взятки.

- Должностные лица ГТС, ГПС, ГИВФБ злоупотребляя служебным положением с целью извлечения незаконной материальной выгоды, создали устойчивую преступную схему по вымогательству и получению взятки у граждан КР за беспрепятственный пропуск автомашин с грузом, следовавших из Республики Узбекистан. Имелись жалобы и заявления от предпринимателей с просьбой принять соответствующие меры в отношении должностных лиц, которые периодически вымогают и получают денежные средства за пропуск грузовых автомашин. На основании собранных СКМ МВД материалов Военной прокуратурой возбуждено уголовное дело, по ст.313 ч.2 "Вымогательство взятки", 313-1 ч.3 "Получение взятки", 304 ч.2 "Злоупотребление должностным положением" УК КР. 29 сентября 2018 года с поличным при получении требуемых в качестве взятки денежных средств задержаны: старший инспектор таможенного оформления МТО "Кызыл-Кия" Баткенской таможни Ж.Э, при получении денежных средств в качестве взятки в сумме 1200 долларов США. В помещениях и служебных кабинетах Государственной таможенной службы при ПКР под сейфом обнаружены денежные средства на общую сумму 4000 долларов США, 4000 сомов. А в служебном кабинете старшего инспектора Государственной инспекции по ветеринарной и фитосанитарной безопасности под рабочим столом - 11000 сомов. В служебных помещениях Государственной пограничной службы в металлическом сейфе обнаружено 28000 сомов, - говорится в информации Генпрокуратуры.

Уточняется, что все указанные денежные средства изъяты, опечатаны и приобщены к материалам уголовного дела, для дальнейшего установления происхождения указанных денежных средств.

- 30 сентября 2018 года Военной прокуратурой Кыргызской Республики в порядке ст.94 УПК КР все вышеперечисленные должностные лица задержаны и водворены в ИВС УВД Оша. В настоящее время в рамках уголовного дела создана следственно-оперативная группа из числа сотрудников 3-го Управления (УБОП) СКМ МВД КР и Военной прокуратуры. Проводится дальнейшее расследование,- добавили в надзорном органе.