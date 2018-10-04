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Оперативники МВД избили редактора местного телеканала и вымогают деньги?

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- Екатерина Улитина
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Редактора телеканала 312ТВ Вадима Кана обвиняют по двум статьям уголовного кодекса: статья 341 "Оказание сопротивление сотрудникам правоохранительных органов" и статья 246 "Употребление и хранение наркотических средств". По словам подозреваемого, дело можно замять. Вопрос лишь в цене. Оперативники просят 20 тысяч долларов, чтобы закрыть уголовное дело, но Кан отказался от сделки. Он рассказал редакции VB.KG о подробностях этого дела.

Вадим не отрицает, что в день задержания, действительно купил анашу у своего приятеля.

- С Икрамом мы были знакомы около полугода. За это время я несколько раз покупал у него "травку". В этот раз мы поехали в микрорайон "Асанбай", остановились рядом с магазином "Народный". Икрам вышел из машины и вернулся через 15 минут с анашой. Отдал мне пакетик и мы поехали вниз на Ахунбаева, - рассказал Вадим.

Позже Икрам все это опроверг: мол, наркотиками он никогда не приторговывал. Судя по его показаниям, которые есть в материалах уголовного дела выходит, что приятели бесцельно катались по городу, нигде не останавливаясь. Вот только телефон Вадима зарегистрировал все перемещения и остановки, совершенные в этот день. На карте видно, что он действительно стоял 14 минут в микрорайоне Асанбай. Есть интересное совпадение: остановка была сделана всего в нескольких десятках метров от ГОМ №3, куда его через некоторое время привезут, чтобы выбить показания.

- Почти сразу после того, как мы отъехали от "Народного", за нами пристроилась какая-то машина: не служебная, без мигалок и спецномеров. Водитель подрезал меня и в этот момент из автомобиля прямо на проезжую часть выбежали люди в штатском с пистолетами в руках, как какие-то грабители. Я испугался и уехал, - рассказал Вадим.

При этом собеседник редакции уверен, что не сбивал своих преследователей ни случайно, ни тем более специально.

Погоня длилась недолго - на пересечении Медерова и Жукеева Пудовкина Вадима задержали и отвезли в уже упомянутый ГОМ №3. Несколько часов его избивали и унижали, до тех пор, пока он не согласился подписать признательные показания.

В журнале медицинского осмотра поступивших в ИВС есть запись, подтверждающая, что на шее Вадима Кана имелись кровоподтеки в области шеи и скулы, опухоль лица с правой стороны.

Примечательно, что потерпевшей стороной в этом деле выступает один из оперативников, участвующих в задержании - Адылбек Жолдошбеков. С его слов, записанных в материалах уголовного дела, история выглядит несколько иначе.

Во-первых, с пистолетом по проезжей части он не бегал, во-вторых, вел себя исключительно прилично. В своих показаниях он говорит, что подошёл к автомобилю Кана со стороны водителя, представился и показал документы. А тот, по версии Жолдошбекова, вместо того, чтобы продолжить беседу с представителем правопорядка, дал по газам, сбил оперативника и скрылся. Сотрудник МВД от удара получил перелом ключицы. Правда медикам в больнице,он почему-то сказал, что просто упал, в других показаниях он говорит об автонаезде.

Эта небольшая несостыковка, возможно, и не стоила бы внимания. Мало ли что говорит человек с перебитой ключицей? Такое несовпадение легко можно было бы списать на болевой шок, если бы остальные материалы дела не пестрили подобными противоречиями.

К примеру коллеги, Жолдошбекова в своих рапортах и на допросах говорят разные вещи: то они ехали по дороге и заметили подозрительную машину, то шли пешком и увидели, что у сидящих в "Мерседесе" мужчин красные глаза(!). Встречаются противоречия по времени и месту происходящих событий.

Несмотря на это суд решил оставить Вадима Кана под арестом до окончания следствия. Пока мужчина сидел в СИЗО, в его деле всплыли наркотики, и он стал обвиняемым уже по двум статьям.

- Во время задержания при мне наркотиков не было. Но в материалах дела появились показания, будто во время обыска у меня нашли пакет с темно-зеленым веществом. Даже появились понятые, которые якобы видели, как проходил досмотр, - рассказал Вадим.

В материалах также есть несколько протоколов допросов понятых. На очной ставке один из них заявил, что никогда раньше не видел Вадима, хотя смог подробно описать, во что он был одет и как у него нашли наркотики. Удивительно избирательная память!

Таких проколов в уголовном деле масса. Даже прокурор Октябрьского района, который рассматривал жалобу обвиняемого, отметил это и потребовал, как минимум, сделать выемку звонков с мобильных телефонов.

Однако, судя по документам дела, следователь и без поручения прокурора взял распечатку звонков, но к материалам уголовного дела, по непонятным причинам, не приобщил. Интересно только почему? Может потому, что переговоры действующих в этой истории лиц открывают правду, которую милиционерам не хотелось бы показывать? Например тот факт, что приятель Вадима Кана, совсем не случайно вышел из машины рядом с ГОМом?

На эти вопросы ответят следователи Генеральной прокуратуры, куда Вадим Кан уже направил свою жалобу, а также Октябрьский районный суд, который должен вынести приговор, но никак не может начать рассмотрение дела по существу, потому что потерпевший просто не является на процессы.

Еще один любопытный момент - на телефоне у Вадима Кана установлен так называемый "трекер" - программа, которая регистрирует все передвижения. Записи этой системы, как мы указывали выше, могли бы многое прояснить в этом деле. Но следователь по делу, зная об этих данных, запись трекера почему-то не запрашивает и к делу прикладывать отказывается.

На имеющиеся и зарегистрированные побои у Кана следствие тоже никак не реагирует.

Есть и другой момент, который заставляет засомневаться в объективности проводимого расследования и правдивости позиции сотрудников правоохранительных органов. Несмотря на то, что "нападение" и "сопротивление" на сотрудника ГОМа никак доказано не было, Вадима Кана закрывают в СИЗО. Якобы основываясь и на том, что у него нашли "анашу". При этом, напомним, за употребление отечественное законодательство предусматривает административное наказание в размере 10 минимальных расчетных показателей. А человека продавшего наркотики, который должен проходить по 247 статье УК КР отпускают.

Да что там говорить, сколько историй, когда и граждан, распространявших наркотические средства не просто не сажали в СИЗО, а отпускали с миром...

P.S. Октябрьский суд Бишкека изменил меру пресечения Вадиму Кан с заключение под стражу на домашний арест. Потерпевший Жолдошбеков не согласен с этим и требует арестовать подозреваемого.

VB.KG будет внимательно следить за развитием этого дела.


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URL: https://www.vb.kg/373887
Теги:
вымогательство, наркотики, нарушения, пытки, взятка, Кыргызстан, оборотни в погонах, Адылбек Жолдошбеков, ГУВД, МВД
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