На фабрику КД "Куликовский" приехал Санэпидемнадзор

Совершенно уникальным для нашего рынка сообщением поделилась компания Кондитерский дом "Куликовский".

На страничке компании в Facebook вчера было размещено следующее сообщение:

"Как вы знаете, недавно произошел неприятный инцидент, который получил широкий охват в интернете - была приобретена некачественная продукция в одном из наших магазинов, в связи с чем мы начали расследование.

Как и обещали, мы будем подробно рассказывать об этом расследовании, так как случай, мягко говоря, для нас из ряда вон выходящий.

На основании поступившего сигнала мы изъяли всю партию продукта, выпущенного этой датой, чтобы не допустить возможной продажи некачественного товара. Всю эту партию мы проверяем в нашей собственной лаборатории. Результаты исследований всей партии будут получены нами в течении нескольких дней.

Однако, уже сегодня у нас есть результаты первых исследований возвращенного клиентом продукта, проведенных нашей лабораторией - и они поставили нас в тупик: внешний вид образца не соответствует внешнему виду продуктов из изъятой партии (вид свежего продукта), при проведении анализа на экспресс-методе мы обнаружили аномальный рост микроорганизмов, не характерный даже для просроченного продукта (для свежего продукта такой рост невозможен в принципе!).

Мы не понимаем, как такое возможно и поэтому обратились за помощью к государственным органам.

Сегодня к нам на завод прибыл представитель Санэпидемстанции Аламудунского района и в присутствии независимой комиссии провел забор образцов десерта из возвращенной партии. Также продукт, который вернул клиент, сегодня был передан в Центр стандартизации и метрологии при Министерстве экономики КР.

Образцы десерта из возвращенной партии мы передадим в Департамент профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора для проведения исследований.

В течении недели мы получим результаты всех проведенных лабораторных исследований от всех государственных органов и обязательно сообщим вам о результатах на нашей странице".

Стоит отдать "Куликовскому" должное, обычно производители или торговые точки, в адрес которых звучат обвинения в реализации некачественной продукции, если и проводят экспертизы, то в совершенно закрытом режиме. И, даже если это удачный pr-ход, компания показала, как можно и нужно отвечать на подобные претензии. Будем ждать результатов экспертизы.