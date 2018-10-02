Погода
$ 68.66 - 68.96
€ 79.16 - 80.14

В Казахстане наконец появится посол Кыргызстана?

134  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

МИД Кыргызстана выдвинул кандидатуру на пост посла Кыргызстана в Казахстане. Сегодня, 2 октября, претендента одобрил комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Внешнеполитическое ведомство предлагает назначить на этот пост Жээнбека Кулубаева.

Кулубаев окончил Московский военный институт, позже получил степень в Дипломатическом институте МИД КНР. Владеет русским, кыргызским, английским и китайским языками. Ранее занимал различные должности в МИД Кыргызстана. С 2007 по 2009 годы занимал пост посла в Малайзии, с 2009 по 2013 годы был послом КР в КНР.

Отметим, в Казахстане более двух лет, с апреля 2016 года, нет посла Кыргызстана. Интересы республики в соседней стране представляет Временный поверенный в делах КР в республике Казахстан Кайнарбек Токтомушев.

Напомним, ранее редакция VB.KG опубликовала материал о "Пустых посольствах Кыргызстана". Возможно, публичное освещение этого вопроса в т.ч. повлияло на скорое решение по поводу кандидатуры на пост посла Кыргызстана в Казахстане.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373918
Теги:
Казахстан, посольство, Кыргызстан, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  