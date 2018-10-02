В Казахстане наконец появится посол Кыргызстана?

МИД Кыргызстана выдвинул кандидатуру на пост посла Кыргызстана в Казахстане. Сегодня, 2 октября, претендента одобрил комитет Жогорку Кенеша по международным делам, обороне и безопасности.

Внешнеполитическое ведомство предлагает назначить на этот пост Жээнбека Кулубаева.

Кулубаев окончил Московский военный институт, позже получил степень в Дипломатическом институте МИД КНР. Владеет русским, кыргызским, английским и китайским языками. Ранее занимал различные должности в МИД Кыргызстана. С 2007 по 2009 годы занимал пост посла в Малайзии, с 2009 по 2013 годы был послом КР в КНР.

Отметим, в Казахстане более двух лет, с апреля 2016 года, нет посла Кыргызстана. Интересы республики в соседней стране представляет Временный поверенный в делах КР в республике Казахстан Кайнарбек Токтомушев.

Напомним, ранее редакция VB.KG опубликовала материал о "Пустых посольствах Кыргызстана". Возможно, публичное освещение этого вопроса в т.ч. повлияло на скорое решение по поводу кандидатуры на пост посла Кыргызстана в Казахстане.