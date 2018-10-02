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Врач - 30 000, медсестра - 12 000. В КР повысили зарплату медработникам

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- Виктория Григоренко
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С 1 октября 2018 года планируется повышение заработной платы семейным врачам и медицинским сестрам. Об этом сообщает Минздрав КР.

Как отмечается, заработная плата будет начисляться через выплаты на основе достигнутых результатов деятельности и вклада каждого работника в лечебно-диагностический процесс: семейные врачи, врачи общей практики, семейные медицинские сестры и средний медицинский персонал ФАП.

"Пересмотр системы оплаты труда семейных врачей и врачей общей практики позволит: повысить престиж и статус семейного врача и врача общей практики среди врачебного сообщества и студентов медицинских ВУЗов. Привлечь и закрепить специалистов семейной медицины в организациях здравоохранения, в том числе в сельской местности. Внедрить систему выплат за результаты работы (объем и качество медицинской помощи пациентам) для усиления функций семейного врача и врача общей практики", - подчеркнули в Минздраве.

Как уточнили в ведомстве, для внедрения стимулирующих выплат предлагается:

"Сохранить без изменения уровень и порядок расчета гарантированной части заработной платы семейных врачей и врачей общей практики. Внедрить новый порядок выплат, учитывающий индивидуальные результаты деятельности семейных врачей и врачей общей практики и вклад каждого работника в лечебно-диагностический процесс, согласно заранее установленным критериям оценки результатов труда включают в себя 8 индикаторов: доля новорожденных, обслуженных семейным врачом в первые 3 дня после выписки из родильного дома, доля детей в возрасте до 1-года, посетивших семейного врача, доля детей в возрасте до 5-лет с диареей, получивших оральные регидратационные средства на уровне ГСВ, доля детей в возрасте до 5-лет с пневмонией, получивших первую дозу антибиотиков на уровне ГСВ, доля женщин, вставших на учет по поводу беременности в сроке до 12 недель, доля беременных женщин, получивших фолиевую кислоту в соответствии с клиническим протоколом, число пациентов с впервые выявленной гипертонической болезнью, доля пациентов с гипертонической болезнью, принимающих гипотензивные средства, у которых АД не выше 140/90", - пояснили в Минздраве.

Как уточняется, что увеличение заработной платы семейных медицинских сестер и среднего медперсонала ФАП предполагает увеличение надбавки 15% от базового оклада.

- Данные выплаты начнут действовать с 1 октября 2018, такой подход возможен, так как начисление заработной платы за октябрь будет осуществляться в ноябре месяце. Потребность в дополнительных бюджетных средствах для повышения заработной платы составит с 1октября по 31 декабря 2018 года – 157,5 тысяч сомов, на 2019 год – 630 тысяч, - проинформировали в Минздраве.

Итак, с 1 октября максимальная заработная плата семейного врача составит от 22 тысяч 700 сомов до 30 тысяч, минимальная – от 11 тысяч 685 до 19. А семейная медсестра получит от 7,5 тысяч сомов до 12 тысяч.


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URL: https://www.vb.kg/373919
Теги:
зарплата, Кыргызстан, медицина, медики, врачи, Минздрав
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