Ротации в муниципалитете. Азиз Суракматов начал зачистку мэрии?

Сегодня мэрия Бишкека сообщила о назначении Мавляна Аскарбекова замакима Первомайского района по вопросам ЖКХ.

Стало известно и о том, что сегодня активист освобожден от наказания решением Верховного суд. Как отмечается, обвинительный приговор аннулирован в связи с истечением срока давности. До этого Бишкекский горсуд оставил в силе решение суда первой инстанции в отношении Аскарбекова, признав его виновным в публичных призывах к насильственному захвату власти.

Но это не единственная ротация в мэрии. Накануне сменился директор "Зеленхоза". На эту должность назначена Эльнура Жолдошова, которая ранее работала в ведомстве агрономом. Получил нового руководителя и бишкекский УКС. Занимать отныне этот пост будет бывший директор института сейсмостойкого строительства Улан Азыгалиев.

Примечательно, что 27 сентября неожиданно написал заявление о трудовом отпуске с последующим увольнением и вице-мэр Геннадий Милицкий, курирующий транспорт. Его обязанности временно возложены на руководителя аппарата Балбака Тулобаев.

А 28 сентября приступил к своим обязанностям и новый первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Что дальше?..