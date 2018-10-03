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Убийцам 9-летнего иссыккульца грозит от 12 лет тюрьмы

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- Оксана Гут
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По факту насильственной смерти 9-летнего мальчика возбуждено уголовное дело по ст. 97 УК КР "Убийство". Об этом VB.KG сообщил руководитель пресс-службы УВД Иссык-Кульской области Сталбек Усубакунов.

- Заключение судмедэкспертизы вышло. Дело возбуждено пока по факту, оно еще не раскрыто. Но уже есть подозреваемые. Сейчас проводятся оперативно-следственные мероприятия. Подробности не можем сообщить в интересах следствия. Но виновные понесут ответственность, - отметил Усубакунов.

К слову об ответственности, убийцам за лишение жизни несовершеннолетнего по уголовному кодексу грозит лишение свободы на срок от двенадцати лет вплоть до пожизненного заключения с конфискацией имущества или без таковой.


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URL: https://www.vb.kg/373936
Теги:
Иссык-Кульская область, несовершеннолетние, убийство, уголовная ответственность, преступление, погиб ребенок, Сталбек Усубакунов
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