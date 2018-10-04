Спасатели МЧС эвакуировали пострадавших от пожара и землетрясения

В течение месяца на республиканском уровне проведены масштабные мероприятия, приуроченные к уменьшению рисков бедствий. Об этом в рамках месячника в городе Ош заявил статс-секретарь МЧС КР Азамат Мамбетов.

Он напомнил, что мероприятия проходят с 5 сентября по 5 октября 2018 года.

"Основная их цель - повышении информированности среди населения о правилах поведения в чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера, мерам предупреждения стихийных бедствий. Я уверен, что они дадут положительный результат, поскольку такие меры предупреждения являются одним из основных направлений в сфере снижении риска бедствий", - подчеркнул Мамбетов.

Как отмечается, в ходе месячника проведен торжественный военный марш, демонстрация спецтехники МЧС КР и служб Гражданской защиты.

"А также показательные выступления действий спасателей и учеников в случае землетрясении, эвакуация пострадавших, оказание первой доврачебной помощи. Спасатели продемонстрировали действия при угрозе и возникновении пожара: эвакуация учащихся, оказание первой доврачебной помощи, действия после прибытия экстренных служб реагирования", - пояснили в МЧС.

Уточняется, что участие в мероприятии приняли: статс- секретарь МЧС КР КР Азамат Мамбетов, первый вице - мэр города Ош Саибжан Турдуев, председатель городского Кенеша Жапар Осмонов, личный состав управления МЧС по городу Ош, руководители органов управления Гражданской защиты Оша, студенты ВУЗов, ученики средних школ, а также местные жители.