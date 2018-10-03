МЧС проводит противопожарную агитацию в ТЦ, кинотеатрах и рынках

Сотрудники МЧС КР по всей территории Кыргызстана проводят профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил пожарной безопасности на объектах с массовым пребывание людей: в торговых центрах, рынках, отелях, кинотеатрах и других объектах соцкультбыта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, мероприятия уже прошли в городах Бишкек, Ош, и некоторых в регионах страны.

"Сотрудниками доводится информация об оперативной обстановке с пожарами, их количестве, нанесенном материальном ущербе, гибели людей в огне. Также рассказывается о мерах при пожаре и использовании первичных средств пожаротушения. Специалистами МЧС КР уже проведены разъяснительные беседы с персоналом и администрацией объектов рынков, торговых центров, отелей и, гостиниц, а также инструктаж по пожарно-техническому минимуму и розданы агитационные материалы на противопожарную тематику", - подчеркнули в ведомстве.