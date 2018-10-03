Погода
$ 68.66 - 69.00
€ 79.19 - 80.36

МЧС проводит противопожарную агитацию в ТЦ, кинотеатрах и рынках

112  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Сотрудники МЧС КР по всей территории Кыргызстана проводят профилактические мероприятия по пропаганде соблюдения правил пожарной безопасности на объектах с массовым пребывание людей: в торговых центрах, рынках, отелях, кинотеатрах и других объектах соцкультбыта. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как отмечается, мероприятия уже прошли в городах Бишкек, Ош, и некоторых в регионах страны.

"Сотрудниками доводится информация об оперативной обстановке с пожарами, их количестве, нанесенном материальном ущербе, гибели людей в огне. Также рассказывается о мерах при пожаре и использовании первичных средств пожаротушения. Специалистами МЧС КР уже проведены разъяснительные беседы с персоналом и администрацией объектов рынков, торговых центров, отелей и, гостиниц, а также инструктаж по пожарно-техническому минимуму и розданы агитационные материалы на противопожарную тематику", - подчеркнули в ведомстве.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373954
Теги:
Дордой, МЧС, пожар, рынок, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  