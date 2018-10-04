Отправит ли премьер-министр в отставку руководство Минтруда и соцразвития?

После серии публикаций VB.KG о высказываниях Лунары Мамытовой по поводу заграничных поездок пенсионеров, в редакцию каждый день приходят сокрушительные сообщения от читателей в адрес всего Министерства труда и соцразвития. Граждане возмущены тем, что "ни министр ведомства, ни ее замы не знают реальной картины в социальном секторе. Как живут дети-инвалиды, одинокие пенсионеры, сколько людей на грани нищеты".

Общественность считает, что руководительницы Минсоцразвития дискредитировали не только себя, но и все правительство. Потому простые люди ждут решительных действий со стороны премьер-министра Мухаммедкалыя Абылгазиева. А именно - решения об отставке главы ведомства Таалайгуль Исакуновой и ее зама Лунары Мамытовой.

Напомним, за что…

Не успело кыргызстанское общество отойти от скандального видео, вброшенного в Сеть, где якобы сотрудница Минтруда и соцразвития "продает" сирот гражданам США, как про еще одну чиновницу ведомства пришли новости из Сеула. 22 сентября авиарейс Алматы-Сеул был задержан из-за "пьяного дебоша заместителя министра Зууракан Каденовой". В тот же день она была уволена, хотя чиновница своей вины не признала, заявив, что пила лишь валерьянку и корвалол.

Этот инцидент раскрыл глаза многих на творящееся беззаконие в Минсоцразвитии. Буквально через несколько дней депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева, она же одноклассница замминистра Мамытовой, распространила информацию об использовании дипломатических паспортов руководством МТИСР в личных целях.

"Министр и её заместители ездят в заграничные командировки по дипломатическим паспортам, при этом официально находясь в отпуске. Происходит это без разрешения премьер-министра. Чиновники берут с собой в "командировки" членов семьи вместо рядовых сотрудников", - заявила Касымалиева на парламентском комитете.

И к тому же перечислила года и страны, где с "рабочим" визитом находились Исакунова и Мамытова. Швейцария, США, Аргентина, Италия и это далеко не весь список.

Отметим, что в самом министерстве эту информацию опровергли. Но проверкой данных нардепа все же занялась Генеральная прокуратура. К слову, на днях и Таалайгуль Исакунова и Лунара Мамытова приглашались на допрос в надзорный орган.

Близится ли к завершению расследование скандала с дипломатическими паспортами – неизвестно. Как и то, понесут ли ответственность министр и ее заместитель, оказавшиеся в самом эпицентре событий.

Но сама же Генпрокуратура распространила сообщение о том, что в рамках плановой проверки в Министерстве труда и социального развития КР выявлен ряд нарушений требований закона о внешней миграции, Положения о дипломатическом и служебном паспортах. В частности, уже установлены факты использования руководством министерства дипломатических паспортов в личных целях.

Примечательно, что премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев прокомментировал пока только проступок одной представительницы Минсоцразвития - Зууракан Каденовой. Сделал он это 26 сентября на заседании правительства. Приводим отрывок из его выступления.

"Если люди не могут быть образцом для подражания, то не должны приходить на государственную службу… Должна быть этика поведения. В некоторых государствах если чиновники даже слово неправильно скажут, не то что с должности уходят, а застрелиться могут", - сказал глава правительства, приведя в пример опыт Японии.

Тогда что же или кто держит Исакунову и Мамытову в чиновничьих креслах? Чем же они так ценны для правительства, в отличии от уволенной Каденовой?

Напомним, журналистка Лунара Мамытова была назначена заместителем министра труда и социального развития КР 15 ноября 2016 года. Ранее в апреле она сдала мандат депутата Жогорку Кенеша от фракции "Бир Бол".

Таалайгуль Исакунова является министром труда и социального развития КР с 11 ноября 2016 года. Как писали отечественные газеты, эту должность она получила от парламентской фракции "Кыргызстан", так как является родной сестрой жены Шаршенбека Абдыкеримова - теневого "хозяина" фракции.

К сожалению, никакими достижениями этих чиновниц похвастать не можем. Так какое решение примет премьер-министр?