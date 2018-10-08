Аида Касымалиева - следующий министр соцразвития?

Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиев рассказала, как замминистра труда и соцразвития Лунара Мамытова училась в США за счет кредита Всемирного Банка, который будут отдавать налогоплательщики.

На своей странице в социальной сети Facebook депутат опубликовала документы, якобы подтверждающие, что Лунара Мамытова потратила полмиллиона сомов из кредита Всемирного Банка на свою образовательную поездку в Америку.

- В приложении приглашение от Всемирного Банка. Курсы были платные. Если посмотреть таблицу поездок министров и замов всего периода, то это просто рекорд – потрачено 436 976 сомов кредитных средств от Всемирного Банка (ВБ). Почти полмиллиона кредитных средств. Это республиканский бюджет.

Эти средства должны быть направлены на реформу МСЭК, информационную систему, адресность госпособий, развитие соцуслуг. И эти деньги на шее налогоплательщиков, - возмущена Аида Касымалиева.

Исходя из документов, опубликованных депутатом парламента, Мамытова обучалась базовому курсу социальной защиты в главном офисе Всемирного Банка, в Вашингтоне, в период с 30 апреля по 11 мая. Транспортные и иные расходы оплачивались за счет участника.

Касымалиева обращает внимание, что пока руководство Министерства труда и соцразвития ездит по заграничным программам, в Кыргызстане в августе и сентябре задержали выплаты пособий детям из малообеспеченных семей.

- Вместо защиты интересов самых уязвимых слоев населения руководство министерства труда и социального развития на страницах социальных сетей и в СМИ публикует откровенное безразличие и презрение ко всем нуждающимся гражданам нашей страны, используя их как возможность осуществления "туристических поездок" за пределы страны, - заключила депутат.

Напомним, скандал в Министерстве труда и социальной защиты начался после выступления Аиды Касымалиевой на заседании комитета в Жогорку Кенеше. Депутат озвучила данные о заграничных поездках руководителей данного ведомства. Через несколько дней Лунара Мамытова в своем блоге в Инстаграм заявила, что путешествовать по миру может любой кыргызстанец, даже пенсионер, если будет откладывать по 6-7 тысяч в месяц. Это заявление вызвало бурную критику общественности. На прошлой неделе Касымалиева опубликовала документы о поездке министра соцразвития в США. Там она якобы обсуждала с представителями Госдепа вопросы по новому положению аккредитации международных агентств (по усыновлению) из США.

Кстати, кулуарно уже обсуждается, что в случае, если нынешний министр соцразвития в ближайшее время будет отстранена от должности, на нее будет выдвинута сама Аида Касымалиева.