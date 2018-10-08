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Лунара Мамытова решила покинуть пост замглавы минсоцразвития?

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- Бакыт Стамов
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Заместитель министра труда и социального развития Лунара Мамытова подала заявление об увольнении со своего поста по собственному желанию. Об этом сообщает издание "Калыс Медиа" со ссылкой на собственные источники.

В правительстве VB.KG эту информацию не подтвердили. Никаких официальных распоряжений на этот счет пока не было.

Напомним, Генеральной прокуратурой Кыргызстана был выявлен ряд нарушений при использовании дипломатических паспортов со стороны руководства Министерства труда и социального развития Кыргызстана.

При этом ранее депутат Аида Касымалиева написала на своей странице пост, в котором она обвинила Лунару Мамытову в том, что она за счет кредитных средств Всемирного банка прошла обучение в США по базовому курсу социального работника.

Сама заместитель труда и министра социального развития Лунара Мамытова пока недоступна для комментариев.


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URL: https://www.vb.kg/374061
Теги:
Всемирный банк, Министерство социального развития, Лунара Мамытова, Кыргызстан, Аида Касымалиева, Лунара Мамытова подала в отставку
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Сюжет: Лунара путешественница (10 материалов)
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Комментарии
скафнюк
08.10.2018, 17:57

интересно..левая нога у нее разогнулась или в таком же состоянии..согнутом

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Жалоба модератору
123
08.10.2018, 18:35

скафнюк

интересно..левая нога у нее разогнулась или в таком же

состоянии..согнутом

Что за история с левой ногой?

0
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Жалоба модератору
сам по себе
08.10.2018, 19:25

Для начала нужно как бы вернуть денежки за обучение, а вот после этого можно и увольняться. А то получается за деньги налогоплательщиков получила обучение да за границей оттянулась и все можно уволиться спокойно? На эти деньги реально можно было бы несколько пенсионеров отправить за границу отдохнуть

0
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