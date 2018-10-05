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Исакунова за спиной у премьера договаривалась с США "о продаже" детей?

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- Екатерина Улитина
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Депутат Жогорку Кенеша Аида Касымалиева продолжает разоблачать деятельность руководства Министерства труда и соцразвития. На этот раз она опубликовала документы, которые, по ее словам, подтверждают, что министр ведомства Таалайгуль Исакунова не получив разрешение премьер-министра и даже не поставив его в известность, ездила в США.

Там чиновница, якобы, обсуждала с представителями Госдепа вопросы по новому положению аккредитации международных агентств (по усыновлению) из США.

- Самое странное, она про США даже не говорит премьеру и не пишет отчет позже. Хотя поездка была связана с очень скандальной темой продажи детей - с усыновлением. "В ходе поездки в США и встречи с представителями Госдепа были обсуждены вопросы по новому положению аккредитации международных агентств из США, занимающихся международным усыновлением, но не получивших аккредитацию МТСР на протяжении 6 мес". пишет в отчете другой сотрудник, - сообщает депутат.

Напомним, ранее Аида Касымалиева на заседании Комитета парламента заявила о том, что руководство Минтруда и соцразвития, в частности, министр Таалайгуль Исакунова и замминистра Лунара Мамытова, использовали свое служебное положение для заграничных поездок. Позже обеих чиновниц вызвали в Генпрокуратуру на допрос по вопросу использования ими диппаспортов.


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URL: https://www.vb.kg/374013
Теги:
МИД, Мухамметкалый Абулгазиев, правительство, Лунара Мамытова, Министерство труда и соцразвития, Аида Касымалиева, Каденова Зууракан, скандал, Таалайгуль Исакунова
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Сюжет: Лунара путешественница (7 материалов)
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Комментарии
скафнюк
05.10.2018, 15:03

доведи до конца ..не отступай депутат..

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