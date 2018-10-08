Большинство читателей VB.KG требуют отставки Мамытовой

Большинство читателей VB.KG выступают за увольнение замминистра труда и социального развития Лунары Мамытовой.

Неделю назад редакция VB.KG попросила читателей ответить на вопрос, нужно ли уволить чиновницу, которая предложила кыргызстанцам, по примеру ее знакомых пенсионеров, откладывать деньги и покупать путевки в заграничные страны.

Это высказывание Мамытовой привело кыргызстанцев в недоумение. Многие предположили, что бывшая депутатка проводит слишком много времени в заграничных поездках и потеряла связь с реальностью Кыргызстана, где средняя пенсия составляет чуть более 5 тысяч сомов, а зарплата – менее 16 тысяч. Однако, нашлись и те, кто встал на защиту молодой чиновницы.

За 7 дней в голосовании на сайте VB.KG приняло участие 2817 человек. Подавляющее большинство – 2641 пользователь проголосовали за то, чтобы уволить Мамытову вслед за ее коллегой Зууракан Каденовой. 106 человек предложили оставить Лунару Мамытову на посту, так как в Кыргызстане все чиновники одинаковые, еще 70 человек не увидели в ее словах ничего особенного и уверены, что в республике, действительно, много обеспеченных пенсионеров.

Отметим, голосование на сайте VB.KG стартовало до того, как Генеральная прокуратура сообщила, что Лунара Мамытова и ее коллеги несколько раз неправомерно использовали свои дипломатические паспорта для путешествий.