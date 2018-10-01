Кто за отставку Лунары Мамытовой? Опрос VB.KG

Удивительно, но факт. В Кирнете появились защитники заместителя министра Соцзащиты Лунары Мамытовой.

Но большинство пользователей на самых разных площадках задаются вопросом - все ли в порядке с осознанием реальности у чиновницы, бывшей журналистки?

Очередной скандал вокруг бывшей депутата парламента от фракции "Бир Бол" Лунары Мамытовой развернулся после публикации VB.KG "Л. Мамытова уверена, что с пенсий в КР можно накопить на отпуск за границей"

После того, как мы перевели ее весьма неоднозначное высказывание по поводу того, что не надо завидовать, а откладывать с пенсии и ездить по миру, развернулась горячая дискуссия, что она вообще делает в министерстве "социальной защиты".

Теперь же ее защитники считают, что журналисты необъективны, и все не так поняли.

А как вы, уважаемые читатели VB.KG, поняли то, что заявила чиновница?