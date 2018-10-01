Кто за отставку Лунары Мамытовой? Опрос VB.KG

А я что говорила? А вы не верили... Такой она всю жизнь и была - меркантильной и лицемерной. Позор! Пусть катится куда подальше. Хотя, кому она теперь уже нужна. После позорной журналистской карьеры и вот этого всего в правительстве!
Удивительно, но факт. В Кирнете появились защитники заместителя министра Соцзащиты Лунары Мамытовой.
Но большинство пользователей на самых разных площадках задаются вопросом - все ли в порядке с осознанием реальности у чиновницы, бывшей журналистки?
Очередной скандал вокруг бывшей депутата парламента от фракции "Бир Бол" Лунары Мамытовой развернулся после публикации VB.KG "Л. Мамытова уверена, что с пенсий в КР можно накопить на отпуск за границей"
После того, как мы перевели ее весьма неоднозначное высказывание по поводу того, что не надо завидовать, а откладывать с пенсии и ездить по миру, развернулась горячая дискуссия, что она вообще делает в министерстве "социальной защиты".
Теперь же ее защитники считают, что журналисты необъективны, и все не так поняли.
А как вы, уважаемые читатели VB.KG, поняли то, что заявила чиновница?