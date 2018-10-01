Погода
$ 68.70 - 68.96
€ 79.65 - 80.35

Кто за отставку Лунары Мамытовой? Опрос VB.KG

1739  3
- Елена Цой
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Удивительно, но факт. В Кирнете появились защитники заместителя министра Соцзащиты Лунары Мамытовой.

Но большинство пользователей на самых разных площадках задаются вопросом - все ли в порядке с осознанием реальности у чиновницы, бывшей журналистки?

Очередной скандал вокруг бывшей депутата парламента от фракции "Бир Бол" Лунары Мамытовой развернулся после публикации VB.KG "Л. Мамытова уверена, что с пенсий в КР можно накопить на отпуск за границей"

После того, как мы перевели ее весьма неоднозначное высказывание по поводу того, что не надо завидовать, а откладывать с пенсии и ездить по миру, развернулась горячая дискуссия, что она вообще делает в министерстве "социальной защиты".

Теперь же ее защитники считают, что журналисты необъективны, и все не так поняли.

А как вы, уважаемые читатели VB.KG, поняли то, что заявила чиновница?


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/373899
Теги:
Мухамметкалый Абулгазиев, опрос, отставка, правительство, Лунара Мамытова, Каденова Зууракан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сюжет: Лунара путешественница (4 материалов)
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
Аида К.
01.10.2018, 21:28

А я что говорила?  А вы не верили... Такой она всю жизнь и была - меркантильной и лицемерной. Позор! Пусть катится куда подальше. Хотя, кому она теперь уже нужна. После позорной журналистской карьеры и вот этого всего в правительстве! 

0
Цитировать
Жалоба модератору
Verner
01.10.2018, 21:40

Увольнять надо если ездит зарубеж. Сам президент на ИК был -ОДИН.

0
Цитировать
Жалоба модератору
Злыдня
01.10.2018, 21:46

Лунара, лишь одна из тех, кто плывет по течению. Согласитесь, ведь дело не в ней, а в системе.Этим я не оправдывают ее, а лишь хочу сказать, что если не Лунара, то найдется другой кто последует. Назовите хоть одного чиновника, кто чист. К сожалению, их нет. И мне очень горько за мою родину, страну.

0
Цитировать
Жалоба модератору
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  