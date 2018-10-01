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Л. Мамытова уверена, что с пенсий в КР можно накопить на отпуск за границей

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- Оксана Гут
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Заместитель министра труда и соцразвития КР Лунара Мамытова призвала граждан "не сплетничать" и копить деньги на поездки за границу. Об этом она написала на своей странице в Соцсетях.

"Франция, Германия, Бельгия, Америка, Турция, Египет и многие другие страны - где я побывала ранее. Еще до своей работы в министерстве и на свои собственные средства. Так как моим девизом по жизни является лозунг: "Важно не богатство, а мир посмотреть". Только так может развиваться твой внутренний и умственный потенциал. Поэтому вытаскивай свои спрятанные на черный день деньги! Можно даже по примеру пенсионеров, которые со своих пенсий собирают по 6-7 тысяч сомов, собрать определенную сумму и позволить себе уехать в любую страну мира. Завтрашний день сегодня начинается. Перестань оправдываться. Перестань думать о ком-то плохо и тем более сплетничать. Надо жить здесь и сейчас и быть счастливым", - поделилась с интернет-пользователями замминистра труда и соцразвития.

К слову, Мамытова не уточнила, какие пенсионеры могут собрать по 7 тысяч сомов на поездку за рубеж и за какой промежуток времени. Тогда как, отметим, по официальным данным в Кыргызстане средняя пенсия составляет 5 тысяч 401 сом.

Напомним, ранее депутат ЖК КР Аида Касымалиева обвинила замминистра труда и соцразвития в поездке на остров Хайнань по дипломатическому паспорту. Однако, эта информация не подтвердилась. Выяснилось, что Лунара Мамытова летала на юга во время трудового отпуска и за свой личный счет.


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URL: https://www.vb.kg/373870
Теги:
пенсии, туризм, Лунара Мамытова, Министерство труда и соцразвития, Аида Касымалиева, Отдых
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Комментарии
Moto Mototo
01.10.2018, 12:12
Карма: +39
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 57
Минусов: 18
Комментариев: 130

2 высших образования, а д**а д****й. Такое только в нашей стране может быть.

0
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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
01.10.2018, 12:12
Карма: -3
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 333
Минусов: 336
Комментариев: 205

"Сытый голодного не разумеет". Молодая и глупая. Еще и с дипломатическим паспортом.

Постыдилась бы всякую чушь говорить.

+1
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А мама ее
01.10.2018, 12:19

Озунун апасы Дордойдогу 94- мектепте жаш мугалмдерден саат талашканча пенсиясын чогултуп, каалаган жерине барып эс алып келсин. Бизге да мисал болсун.

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Vidali
01.10.2018, 12:21

Где она живет. Спустите её со звезд. Кто живет только на зарплату и пенсию никогда не сможет накопить на заграничную поездку. Разве что в кредит. И то жалко, как потом жить, как детей в школу, на дополнительные ПЛАТНЫЕ занятия отправлять, как ... как... 

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