Л. Мамытова уверена, что с пенсий в КР можно накопить на отпуск за границей

Заместитель министра труда и соцразвития КР Лунара Мамытова призвала граждан "не сплетничать" и копить деньги на поездки за границу. Об этом она написала на своей странице в Соцсетях.

"Франция, Германия, Бельгия, Америка, Турция, Египет и многие другие страны - где я побывала ранее. Еще до своей работы в министерстве и на свои собственные средства. Так как моим девизом по жизни является лозунг: "Важно не богатство, а мир посмотреть". Только так может развиваться твой внутренний и умственный потенциал. Поэтому вытаскивай свои спрятанные на черный день деньги! Можно даже по примеру пенсионеров, которые со своих пенсий собирают по 6-7 тысяч сомов, собрать определенную сумму и позволить себе уехать в любую страну мира. Завтрашний день сегодня начинается. Перестань оправдываться. Перестань думать о ком-то плохо и тем более сплетничать. Надо жить здесь и сейчас и быть счастливым", - поделилась с интернет-пользователями замминистра труда и соцразвития.

К слову, Мамытова не уточнила, какие пенсионеры могут собрать по 7 тысяч сомов на поездку за рубеж и за какой промежуток времени. Тогда как, отметим, по официальным данным в Кыргызстане средняя пенсия составляет 5 тысяч 401 сом.

Напомним, ранее депутат ЖК КР Аида Касымалиева обвинила замминистра труда и соцразвития в поездке на остров Хайнань по дипломатическому паспорту. Однако, эта информация не подтвердилась. Выяснилось, что Лунара Мамытова летала на юга во время трудового отпуска и за свой личный счет.