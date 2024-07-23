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Проезд для машин от Боконбаева до Московской больше похож на танкодром

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- Светлана Лаптева
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Участок дороги от улицы Боконбаева до выезда на улицу Ибраимова долгие годы напоминает танкодром, а в летнее время Венецию. Об этом редакции vb.kg сообщили читатели.

"Почему не привести этот отрезок в надлежащее состояние? Причем, на том же участке долгое время стоял и постепенно захватывал проезжую часть магазинчик, который скорее всего значится как временная конструкция. Когда проводили реконструкцию у почты и убрали высоченные ступеньки, по которым пенсионерам не в силах были забраться и зайти за пенсией, а затем залили все асфальтом люди обрадовались!

-Ну значит кто-то про нас думает!", - похвалили городские и районные власти пенсионеры.

Но на месте старого магазинчика теперь построили новый - брендовый. А вот проезд, как был участком фронтовой дороги с ямами и выбоинами, так и остался.

Большая проблема там и с ирригационной системой - газончик, выходящий на Ибраимова, понятное дело поливается, а ирригационная система не отрегулирована - вся вода во время полива выливается на дорогу, наполняет выбоины и ямы. И машинам не проехать и людям не пройти. Получается говорим об экономии воды, а вода реками бесполезно течет по асфальту", - пожаловались читатели.


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URL: https://www.vb.kg/438338
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