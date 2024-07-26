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"Кабмин решает проблемы пробок в Бишкеке через детей"

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- Светлана Лаптева
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Накануне председатель кабмина Акылбек Жапаров подписал постановление, согласно которому дети в школах будут учиться с 7.00 часов утра. Правда, в самом указе несколько расплывчато написано, что в школах разрешили начинать уроки раньше 8:00 часов утра, но несмотря на это все прекрасно поняли о каком времени идет речь.

Кыргызстанцы в соцсетях высказали свои мнения по этому поводу. Желающих поддержать главу кабмина оказалось не так много, если не сказать, вообще не нашлось.

"Худшее решение, какое можно было придумать. Против Конституции, где написано, что дети имеют право на полноценный отдых, Правительство решает проблемы пробок через детей", - написал один из пользователей интернета.

"Это ребенку надо встать в 5.00 утра встать. Есть ребята, которые не смогут добираться к 7.00 часам. Многие хотят получить качественное образование, едут из Сокулука и из различных пригородов. И это будет вредить здоровью детей. Это очень неразумно", - написал другой.

Есть также мнение, что занятия с 7.00 утра приводят к понижению качества знаний.

"В это время у детей падает восприятие, концентрация, внимание, им еще доспать надо, а мы их за парту. А как следствие - не усвоил материал - получил плохую оценку, разочарование, недовольство родителей. И обвинения учителей, что они виноваты, что дети плохо справляются. Порочный круг! Условия надо создавать комфортные, а не эксперименты ставить! Защищать надо интересы ребенка! Неужели нашему правительству нужны безграмотные дети?", - задался вопросом один из кыргызстанцев.


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URL: https://www.vb.kg/438591
Теги:
Акылбек Жапаров, пробки, Бишкек, Кыргызстан
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