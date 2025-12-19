Делегат Курултая: Нас впечатлил новый мусороперерабатывающий завод

Мэрия Бишкека организовала для делегатов IV Народного курултая насыщенную экскурсионную программу по ключевым объектам столицы. Об этом редакции VB.KG рассказал делегат курултая Тилек Усупов, который признался, что увиденное произвело на него сильное впечатление.

"Это была не просто формальная экскурсия. Нам наглядно показали, как город меняется и какие проекты уже реально работают", - отметил он, оценивая подход мэра Айбека Джунушалиева к развитию столицы.

Одним из первых пунктов маршрута стало депо № 1 на улице Московской, 237, открытое после масштабной реконструкции. Объект, введенный в эксплуатацию еще в 1951 году, сегодня превратился в современный комплекс для хранения, обслуживания и ремонта автобусов и электробусов.

По словам Тилека Усупова, масштабы обновленного депо впечатляют: территория занимает 3,5 гектара, площадь застройки превышает 3,6 тыс. квадратных метров. Одновременно здесь могут обслуживаться до 130 единиц подвижного состава - 70 автобусов и 60 электробусов. Ремонтная база оборудована шестью канавами, что позволяет выполнять все виды текущего ремонта и технического обслуживания.

Особое внимание делегат обратил на зарядную инфраструктуру для электротранспорта. В депо установлены 32 зарядные станции, включая 11 высокомощных по 300 кВт и 21 - по 120 кВт. Здесь же работают мойка подвижного состава и административно-бытовой корпус, а все процессы интегрированы в автоматизированную систему управления движением транспорта мэрии.

"Видно, что ставка делается на экологичный общественный транспорт и удобство для пассажиров. Это уже не планы на бумаге, а реально действующая система", - подчеркнул Усупов.

Не менее сильное впечатление, по его словам, произвел и новый мусороперерабатывающий завод. Мэр Бишкека лично показал делегатам, как происходит сжигание отходов, пояснив, что дым проходит многоступенчатую очистку. Делегатам также продемонстрировали командный центр, откуда в онлайн-режиме контролируются все процессы.

Завод рассчитан на выработку до 30 МВт электроэнергии из отходов и способен перерабатывать до 1200 тонн мусора в сутки. Это, как отметил Усупов, позволяет значительно сократить нагрузку на старый полигон, который десятилетиями был источником дыма и проблем для горожан. Образующуюся золу планируют использовать в производстве строительных материалов.

"Когда все это видишь своими глазами, понимаешь: для города это действительно большой шаг вперед", - резюмировал делегат, высоко оценив работу мэра и городской команды.