В Кыргызстане задумались о введении в школах электронных учебных пособий

Безусловно, на цифровой формат школы в нашей стране в ближайшее время переводить не начнут. Это не так просто реализовать как с технической, так и психологической точек зрения. Кроме того, необходима и переподготовка преподавателей к переходу на новый формат пособий. И всем этим процессом надо еще управлять. Однако со временем все-таки придется, чтобы не отставать от мировой тенденции в системе школьного образования. В странах Европы, Японии, в других государствах электронные пособия используются уже широко и весьма длительное время.

Поэтому интерес к кыргызско-корейскому семинару по укреплению взаимодействия в области издания учебников и образовательного контента у представителей Министерства просвещения нашей страны, издательства "Окуу китеби", экспертов профильных организаций, специалистов в области образования был большим. В Республике Корея, как рассказали представители Министерства образования этой страны своим кыргызским коллегам, успешно продвигается цифровизация в системе образования.

Как отметила, заместитель министра просвещения Лира Самыкбаева проводимая в стране образовательная реформа направлена на комплексное обновление учебных программ, учебников, цифровых образовательных материалов и системы подготовки педагогов. Поэтому опыт Республики Корея, где все это последовательно и успешно проводится, очень ценен для нас.

По словам Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Корея в Кыргызстане, господина Ким Квангдже, в следующем году двадцать педагогов из Кыргызстана смогут повысить свою квалификацию в нашей стране, более детально познакомиться с корейской системой образования.

- Я очень рад, что мы можем внести свой вклад в реформу образования в вашей стране. И надеюсь, что наше сотрудничество в этой области будет продолжено и будет только расширяться, - сказал он в интервью vb.kg.

- Мы встретились со своими коллегами из Республики Корея, чтобы обменяться опытом внедрения современных стандартов в 12-летнее обучение. И хотим, чтобы наши учебники соответствовали не только отечественным стандартам, но и мировым. В Корее накоплен большой опыт, и, проанализировав его, мы постараемся адаптировать корейские наработки в свою систему. Обмен опытом необходим и для того, чтобы наши авторы, эксперты в издательской деятельности понимали, какой сегодня наблюдается тренд в мировой системе образования, куда она вообще движется, - считает директор государственного учреждения "Издательский дом "Окуу китеби" Толеген Аматов. – Такие встречи позволяют сверить часы по актуальной для нас проблеме.

По его мнению, в нашей стране свое идеологическое направление, свои стандарты и законы, которым мы должны соответствовать. Но должны брать и то лучшее, что есть в мировой системе образования и внедрять в практику, чтобы не отставать.

- В Корее идет активная работа по цифровизации учебников, они у них уже есть. А мы только-только идем к этому и нам очень важно перенять их опыт и не только в цифровизации учебников, а вообще в книгоиздании, - поделилась своим мнением Жанара Дооталиева, главный специалист управления школьного образования Министерства просвещения.

По ее словам, в республике начали издавать учебники по математике и естественным наукам для 1, 2, 5 и 7 классов, в следующем году они будут изданы для остальных.

- Для нас важно и сотрудничество по повышению квалификации учителей STEM (модель, объединяющая естественные науки и инженерные предметы в единую систему), - отметила Жанара Дооталиева. – Не так давно наши специалисты побывали в Корее, посмотрели, как проводятся занятия в школах по цифровым учебникам, как вообще построен весь процесс обучения. И полученный опыт мы будем использовать в своей работе. И вполне вероятно, что корейская сторона может оказать нам помощь в издании и проведении экспертизы учебников. Мы хотели бы привлечь их специалистов для проведения экспертизы. Это очень важно. Тем более, что мы работаем над изданием учебников по международным стандартам.

Семинар, проведённый по шести темам, завершился панельной дискуссией, и участники договорились о расширении сотрудничества и поиске путей реализации совместных проектов в будущем.