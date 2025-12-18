Депутаты нового созыва - о социальной повестке и ответственности власти

В новом созыве Жогорку Кенеша работа депутатов всё больше смещается в сторону непосредственного взаимодействия с населением и решения социальных вопросов на местах. Как отмечают сами парламентарии, это связано с изменениями в законодательстве, которые усиливают ответственность депутатов перед избирателями и делают приоритетом практическую работу - выездные встречи, анализ проблем в регионах и последующее внесение точечных изменений в законы.

Речь идёт прежде всего о вопросах социальной поддержки, пособий, доступности государственных услуг и устранении системных сбоев, с которыми сталкиваются граждане. В этом контексте депутаты подчёркивают: задача нового созыва - не формально представлять интересы населения, а добиваться того, чтобы решения, принимаемые в парламенте, работали на практике.

Именно в этом ключе свои приоритеты обозначили депутаты нынешнего парламента.

Депутат ЖК КР Марлен Мамматалиев, сообщил, что с учётом изменений в законе его деятельность будет ориентирована на работу с населением. Он прикрепляется к Первомайскому району и намерен исполнять наказы избирателей. Уже в ближайшую пятницу депутат планирует провести первое выездное заседание в жилом комплексе Манас-Ордо Первомайского района.

По его словам, на местах поднимаются острые вопросы, связанные с пособиями для детей, матерей и людей с инвалидностью. Депутат отметил, что действующая система назначения и выплаты пособий работает с перебоями и требует анализа. Он намерен изучить ситуацию на месте, предложить решения и инициировать изменения в законодательство, чтобы подобные вопросы решались автоматически и люди не испытывали трудностей. В качестве первоочередного направления своей работы он назвал именно сферу социальных пособий. Также он сообщил, что продолжит работу над собственными законопроектами и уделит внимание вопросам "зелёной экономики".

Говоря о работе в комитетах, парламентарий отметил, что как финансовый экономист планирует продолжить деятельность в бюджетном комитете. Отвечая на вопрос о возможных изменениях в составе Кабинета министров, он выразил мнение, что по итогам годовых отчётов и оценок определённые изменения будут. По его словам, они могут коснуться отдельных министров или вице-премьеров. Депутат считает, что в ряде направлений существуют затяжные проблемы, и Кабинет министров нуждается в обновлении. При этом он отметил, что президенту виднее, где именно необходимы кадровые решения.

Депутат ЖК КР Сеид Атамбаев, рассказал, что изначально планировал работать в топливно-энергетическом комитете, однако он был расформирован, и войти в него не удалось. В настоящее время он рассматривает возможность работы в строительном или транспортном комитете. По его словам, комитеты в целом уже сформированы, окончательная информация должна быть уточнена в ближайшее время.

Говоря о своих приоритетах, депутат подчеркнул, что главным для него остаются проблемы избирателей Аламудунского района. Он намерен работать честно на протяжении всего срока, быть доступным для граждан и оказывать им помощь.

Отвечая на вопрос о возможных изменениях в составе Кабинета министров, законотворец отметил, что не ожидает кардинальных перестановок. По его мнению, если правительство справляется со своей работой, необходимости в его замене нет. Он подчеркнул, что высказывает личную позицию и не может говорить за весь депутатский корпус.

Народный избранник Эрулан Кокулов, комментируя информацию о возможных изменениях в формате работы Жогорку Кенеша и усилении социальной направленности, отметил, что депутат по своей сути является голосом народа, и жёстко ограничивать его деятельность рамками одной сферы невозможно. По его словам, принципиальных изменений в статусе депутата не происходило.

В качестве своего приоритетного направления он обозначил продолжение работы по тем же вопросам, которыми занимался в предыдущем созыве, отметив, что работает по всем обращениям. Он сообщил, что, вероятнее всего, будет работать в социальном комитете, который сохранился, несмотря на изменения в структуре комитетов.

Говоря о работе правительства, Кокулов подчеркнул, что кадровые решения находятся в компетенции президента. Он отметил, что среди министров есть те, кто показывает результаты, и те, кто не справляется со своей работой. По его словам, парламент будет открыто поднимать вопросы ответственности тех должностных лиц, которые не выполняют свои функции.

Депутат Дастан Бекешев заявил, что менять курс своей программы в новом созыве не намерен. По его словам, если он получил поддержку избирателей, значит, должен продолжать работать в том же темпе и направлении. При этом он отметил, что в новом созыве важно присоединиться к депутатской группе, поскольку командная работа позволяет эффективнее решать вопросы избирателей, поднятые в ходе выборов.

Парламентарий подчеркнул, что закон не обязывает входить в депутатские объединения, однако совместная работа даёт больше возможностей для достижения результатов. Он сообщил, что планирует продолжить деятельность в бюджетном комитете, так как хорошо разбирается в налоговом законодательстве и бюджетных процессах.

Говоря о возможных изменениях в составе Кабинета министров, Бекешев отметил, что кардинальных перестановок, скорее всего, не будет, однако возможны отдельные кадровые передвижки. Также он предположил, что пост спикера Жогорку Кенеша сохранит прежний руководитель, поскольку соответствующие договорённости уже достигнуты.

Беседовала София Березовская