Погода
$ 87.50 - 87.75
€ 103.62 - 104.47

"Почему за кыргызскими технологиями Шабловского охотятся во всем мире"

244  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане отмечаются юбилеи двух выдающихся ученых, чьи имена неразрывно связаны с развитием водного хозяйства и обеспечением продовольственной безопасности страны. 1 февраля свое 75-летие отмечает экс-директор Кыргызского научно-исследовательского института ирригации Кубанычбек Кулов. В своих размышлениях он поднимает одну из ключевых тем XXI века - таяние ледников и будущее водных ресурсов республики. Свою статью он посвящает 80-летию уникального коллеги - Виталия Шабловского, "человека-явления", за чьими разработками в области автоматизации управления водными ресурсами охотятся как в странах СНГ, так и в дальнем зарубежье.

"Водная политика СССР определялась во Фрунзе

В 1973 году Москва определила Киргизский научно-исследовательский институт водного хозяйства АН Киргизской ССР головным научным центром по автоматизации мелиоративных систем для всего Советского Союза. Учреждение было переименовано во Всесоюзный НИИ комплексной автоматизации мелиоративных систем (ВНИИКАМС) с подразделениями по проектированию и опытно-конструкторским работам (О. А. Билик, Д. А. Суйумбаев). Штат института тогда составлял более 800 человек.

В республике начала формироваться школа системщиков и программистов. Лаборатория молодого Виталия Шабловского начинала с создания микропроцессорных устройств для автоматизации работы насосных станций (УРМ). Совместно с программистами Л. П. Геращенко и Л. С. Михеевой он разрабатывал микросхемы для печатных плат, которые обеспечили полную автоматизацию крупнейших насосных станций в Киргизии, Крыму и других регионах СССР.

Цифровой щит продовольственной безопасности

После распада СССР ВНИИКАМС перешел под юрисдикцию Кыргызской Республики и был переименован в Кыргызский НИИ ирригации. С этого момента лаборатория Виталия Шабловского сфокусировалась на создании автоматизированных систем водоучета и водораспределения. В засушливом климате Кыргызстана нет ничего важнее орошения, ведь 1 миллион гектаров поливных земель - это фундамент продовольственной безопасности страны.

Первые системы проходили испытания в Кочкорском, Баткенском и Панфиловском районах. Однако технологии требуют обновления, и сегодня Шабловский развивает систему "АСУвод КР" на базе современных программных продуктов и беспроводных коммуникаций с возможностью перехода к интеллектуальным автономным системам. С 2022 года при поддержке министра сельского хозяйства и госзаказе Службы водных ресурсов внедрение началось в Чуйской области.

Технологии для Центральной Азии

Разработки Шабловского востребованы у соседей. В 2018–2019 годах автоматизированная система была внедрена в Казахстане на гидроузле Байкадам (река Сырдарья). В Туркменистане с 2020 года система работает на трансграничной реке Мургаб, а в 2022–2023 годах - на Каракумском канале. Программное обеспечение этих систем поддерживается ключевым программистом лаборатории Евой Германовной Поляк.

Будущее воды: Прогноз до 2100 года

Автоматизация становится критически важной на фоне глобального изменения климата. К 2030-м годам ожидается сокращение стока рек, а к 2050-м - катастрофическое падение водности. Дефицит воды ударит по всем отраслям:

Сельское хозяйство: под угрозой снабжение продуктами.

Строительство и легкая промышленность: отрасли, требующие огромных трудовых и энергетических ресурсов.

Туризм: сокращение ассортимента сельхозпродукции снизит привлекательность сектора услуг.

Генофонд: ухудшение питания напрямую отразится на здоровье будущих поколений.

Единственный выход - системы Шабловского. Электронные датчики способны мониторить 28 тысяч километров каналов круглосуточно, передавая данные по беспроводной сети. Это позволяет учитывать каждый литр и оперативно распределять воду между 450 тысячами фермерских хозяйств.

Точное земледелие: Путь к урожаю в 100 ц/га

Согласно исследованиям АБР, температура в регионе будет повышаться на 3 градуса каждые 40 лет. К 2100 году некоторые реки могут полностью высохнуть. Задача ученых - вдвое поднять урожайность пшеницы, картофеля и сахарной свеклы. Это возможно только через "точное земледелие".

Мировой рекорд урожайности пшеницы составляет 170 ц/га, в Киргизском НИИ земледелия достигали 110 ц/га, тогда как средний показатель по стране сегодня - около 30 ц/га. Переход на систему "АСУводПРОД" (орошение по датчикам-сигнализаторам с одновременной подачей удобрений) позволит максимально реализовать биологический потенциал растений.

Реформы ради спасения: Укрупнение хозяйств

Для эффективного внедрения АСУ необходимо укрупнение полей с нынешних 1–5 га до 20–100 га. Оросительные системы строились в расчете на крупные массивы. Путь к этому - объединение мелких фермеров вокруг крупных агрокластеров и создание Научно-производственных объединений (НПО). Примером могут служить израильские кибуцы, где коллективный труд и общая инфраструктура позволили победить безводье.

Технологический суверенитет и новая наука

Виталий Шабловский - пример ученого-практика, для которого внедренный образец важнее публикаций в зарубежных журналах. Он сознательно бережет секреты своих разработок для Кыргызстана, обеспечивая технологический суверенитет страны.

Предлагается пересмотреть Закон о науке:

Присваивать степень кандидата наук за создание "опытного образца".

Присваивать степень доктора наук за успешное "производственное испытание".

Установить приоритет доплат для технических и биологических наук.

Будущее управления страной должно строиться на базе цифровых моделей водных бассейнов. Аким или министр должен видеть ситуацию на дисплее в режиме реального времени, принимая решения на основе данных, а не бумажных отчетов.

Виталий Иосифович, спасибо за ваш пример! Вы показываете путь от теории к жизни, обеспечивая будущее наших потомков вплоть до 2100 года".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/454932
Теги:
водоснабжение, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  