В Кыргызстане отмечаются юбилеи двух выдающихся ученых, чьи имена неразрывно связаны с развитием водного хозяйства и обеспечением продовольственной безопасности страны. 1 февраля свое 75-летие отмечает экс-директор Кыргызского научно-исследовательского института ирригации Кубанычбек Кулов. В своих размышлениях он поднимает одну из ключевых тем XXI века - таяние ледников и будущее водных ресурсов республики. Свою статью он посвящает 80-летию уникального коллеги - Виталия Шабловского, "человека-явления", за чьими разработками в области автоматизации управления водными ресурсами охотятся как в странах СНГ, так и в дальнем зарубежье.

"Водная политика СССР определялась во Фрунзе

В 1973 году Москва определила Киргизский научно-исследовательский институт водного хозяйства АН Киргизской ССР головным научным центром по автоматизации мелиоративных систем для всего Советского Союза. Учреждение было переименовано во Всесоюзный НИИ комплексной автоматизации мелиоративных систем (ВНИИКАМС) с подразделениями по проектированию и опытно-конструкторским работам (О. А. Билик, Д. А. Суйумбаев). Штат института тогда составлял более 800 человек.

В республике начала формироваться школа системщиков и программистов. Лаборатория молодого Виталия Шабловского начинала с создания микропроцессорных устройств для автоматизации работы насосных станций (УРМ). Совместно с программистами Л. П. Геращенко и Л. С. Михеевой он разрабатывал микросхемы для печатных плат, которые обеспечили полную автоматизацию крупнейших насосных станций в Киргизии, Крыму и других регионах СССР.

Цифровой щит продовольственной безопасности

После распада СССР ВНИИКАМС перешел под юрисдикцию Кыргызской Республики и был переименован в Кыргызский НИИ ирригации. С этого момента лаборатория Виталия Шабловского сфокусировалась на создании автоматизированных систем водоучета и водораспределения. В засушливом климате Кыргызстана нет ничего важнее орошения, ведь 1 миллион гектаров поливных земель - это фундамент продовольственной безопасности страны.

Первые системы проходили испытания в Кочкорском, Баткенском и Панфиловском районах. Однако технологии требуют обновления, и сегодня Шабловский развивает систему "АСУвод КР" на базе современных программных продуктов и беспроводных коммуникаций с возможностью перехода к интеллектуальным автономным системам. С 2022 года при поддержке министра сельского хозяйства и госзаказе Службы водных ресурсов внедрение началось в Чуйской области.

Технологии для Центральной Азии

Разработки Шабловского востребованы у соседей. В 2018–2019 годах автоматизированная система была внедрена в Казахстане на гидроузле Байкадам (река Сырдарья). В Туркменистане с 2020 года система работает на трансграничной реке Мургаб, а в 2022–2023 годах - на Каракумском канале. Программное обеспечение этих систем поддерживается ключевым программистом лаборатории Евой Германовной Поляк.

Будущее воды: Прогноз до 2100 года

Автоматизация становится критически важной на фоне глобального изменения климата. К 2030-м годам ожидается сокращение стока рек, а к 2050-м - катастрофическое падение водности. Дефицит воды ударит по всем отраслям:

Сельское хозяйство: под угрозой снабжение продуктами.

Строительство и легкая промышленность: отрасли, требующие огромных трудовых и энергетических ресурсов.

Туризм: сокращение ассортимента сельхозпродукции снизит привлекательность сектора услуг.

Генофонд: ухудшение питания напрямую отразится на здоровье будущих поколений.

Единственный выход - системы Шабловского. Электронные датчики способны мониторить 28 тысяч километров каналов круглосуточно, передавая данные по беспроводной сети. Это позволяет учитывать каждый литр и оперативно распределять воду между 450 тысячами фермерских хозяйств.

Точное земледелие: Путь к урожаю в 100 ц/га

Согласно исследованиям АБР, температура в регионе будет повышаться на 3 градуса каждые 40 лет. К 2100 году некоторые реки могут полностью высохнуть. Задача ученых - вдвое поднять урожайность пшеницы, картофеля и сахарной свеклы. Это возможно только через "точное земледелие".

Мировой рекорд урожайности пшеницы составляет 170 ц/га, в Киргизском НИИ земледелия достигали 110 ц/га, тогда как средний показатель по стране сегодня - около 30 ц/га. Переход на систему "АСУводПРОД" (орошение по датчикам-сигнализаторам с одновременной подачей удобрений) позволит максимально реализовать биологический потенциал растений.

Реформы ради спасения: Укрупнение хозяйств

Для эффективного внедрения АСУ необходимо укрупнение полей с нынешних 1–5 га до 20–100 га. Оросительные системы строились в расчете на крупные массивы. Путь к этому - объединение мелких фермеров вокруг крупных агрокластеров и создание Научно-производственных объединений (НПО). Примером могут служить израильские кибуцы, где коллективный труд и общая инфраструктура позволили победить безводье.

Технологический суверенитет и новая наука

Виталий Шабловский - пример ученого-практика, для которого внедренный образец важнее публикаций в зарубежных журналах. Он сознательно бережет секреты своих разработок для Кыргызстана, обеспечивая технологический суверенитет страны.

Предлагается пересмотреть Закон о науке:

Присваивать степень кандидата наук за создание "опытного образца".

Присваивать степень доктора наук за успешное "производственное испытание".

Установить приоритет доплат для технических и биологических наук.

Будущее управления страной должно строиться на базе цифровых моделей водных бассейнов. Аким или министр должен видеть ситуацию на дисплее в режиме реального времени, принимая решения на основе данных, а не бумажных отчетов.

Виталий Иосифович, спасибо за ваш пример! Вы показываете путь от теории к жизни, обеспечивая будущее наших потомков вплоть до 2100 года".