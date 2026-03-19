ОсОО "Алтынкен" объявляет открытый тендер на геологоразведку в Кыргызстане

Уведомление об открытом тендере

ОсОО "Алтынкен" объявляет о проведении открытого тендера на выбор поставщика технических услуг для реализации проекта геологоразведочных работ на 2026–2028 годы на лицензионной площади Талдыбулак (Кыргызская Республика).

Заказчик:ОсОО "Алтынкен"

Квалификационные требования к участникам:

Наличие подтверждённой квалификации в области геологической и минеральной разведки, а также разрешительных документов на безопасное проведение работ. Уставный капитал - не менее 10 млн долларов США (или эквивалента в иной валюте); устойчивое финансовое положение и отсутствие значительной задолженности. Подтверждённый опыт реализации проектов по разведке полезных ископаемых, наличие квалифицированной команды специалистов, включая не менее одного международно признанного эксперта, способного самостоятельно составлять или проверять отчёты о минеральных ресурсах в соответствии со стандартами JORC или NI 43-101 (с предоставлением подтверждающих документов). Готовность выполнить проект в полном объёме в соответствии с национальными стандартами Кыргызской Республики и обеспечить требуемое качество работ.

Срок подачи заявок: до 2 апреля 2026 года.

Перечень предоставляемых документов:

Заявка на участие, регистрационные документы компании (включая лицензию и устав), сертификаты качества, справка об отсутствии налоговой задолженности и иные подтверждающие документы.

Контактные лица:

Апышев Торез А. - тел.: +996 701 886 469 Хэ Юнхао - тел.: +996 701 886 035

Электронная почта: