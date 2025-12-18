Погода
$ 87.38 - 87.80
€ 101.85 - 102.65

Эксперты: Кыргызстан усиливает требования к энергоэффективности зданий

223  0
- Светлана Лаптева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Бишкеке прошла конференция "Национальный диалог по энергоэффективности: достижения, вызовы, перспективы", направленная на обсуждение актуального состояния энергоэффективности в Кыргызской Республике и представление результатов национальных инициатив в данной сфере.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики и объединило представителей государственных органов, академического сообщества, международных организаций, экспертного и профессионального сообществ, а также частного сектора.

Напомним, что Кыргызстан, вследствие высоких темпов развития, продолжает сталкиваться с устойчивым ростом потребления энергии, которое систематически превышает темпы выработки электроэнергии. Более половины всей первичной энергии в стране расходуется на здания, что делает строительный сектор одним из ключевых направлений для реформ в области энергоэффективности. Формирование современных стандартов строительства и внедрение энергетической сертификации уже стало частью государственной политики и приобрело особую значимость на фоне растущего энергопотребления и климатических вызовов.

На законодательном уровне в Кыргызстане приняты важные нормативные документы, которые определяют новые обязательства для строительной отрасли. В частности, Закон Кыргызской Республики "Об энергетической эффективности зданий" и Постановление Правительства № 531 устанавливают минимальные требования по энергоэффективности для всех новых и реконструируемых зданий. Закон обязывает проводить энергетическую сертификацию на всех ключевых этапах жизненного цикла объекта: при проектировании и строительстве, при сдаче в эксплуатацию, а также при проведении энергетической реновации. Согласно закону КР минимальные требования к зданиям определяются верхней границей класса "В" энергетической эффективности.

По итогам энергетической сертификации владелец получает сертификат, в котором указывается класс энергоэффективности здания и предлагаются меры по снижению потерь тепла. Это делает энергоэффективность измеримой и прозрачной, а также стимулирует развитие рынка качественных строительных услуг. Законодательные реформы поддерживаются государством, которое развивает возобновляемую энергетику, модернизирует инфраструктуру и продвигает стандарты устойчивого строительства.

В ответ на новые требования и потребность в профессиональных кадрах ЮНИСОН Групп с августа 2024 года реализовал проект "Доступность качественных консультационных услуг по энергоэффективности по всей стране", поддержанный программой малых грантов IKI (International Climate Initiative) и финансируемый Федеральным министерством экономики и действий по климату ФРГ (BMWK) совместно с Федеральным министерством иностранных дел ФРГ.

Проект направлен на создание национальной системы подготовки специалистов, развитие методической базы, укрепление регионального потенциала и формирование устойчивой профессиональной среды в сфере энергосертификации.

В рамках инициативы были проведены масштабные обучающие тренинги: в семи регионах страны: Оше, Баткене, Джалал-Абаде, Нарыне, Иссык-Куле, Таласе, а также в Бишкеке и Чуйской области по энергетической сертификации зданий. Обучение прошли 220 специалистов, включая архитекторов, инженеров, представителей муниципалитетов и преподавателей ВУЗов. Это позволило создать первые региональные команды консультантов, способных применять требования законодательства на практике.

Одним из ключевых воздействий проекта стала программа подготовки тренеров с участием международных экспертов из Италии Лаурентом Сокалом и Словакии Яной Бенжаловой для преподавателей университетов, частных специалистов и региональных инженеров. Благодаря этому 6 университетов и представители академического сообщества теперь готовы интегрировать модули по энергосертификации в образовательные программы по инженерии, строительству и архитектуре, что формирует устойчивую профессиональную базу для всей страны. В университетах были проведены гостевые лекции, рассказывающие о профессии энергоаудитора и перспективах в сфере энергоэффективности.

Международные эксперты помогли актуализировать и обновить знания, методологию проведения энергосертификации зданий, цифровые инструменты оценки, позволяя экспертам в Кыргызской Республике на практике использовать современные стандарты с учетом цифровизации в данной сфере. Отдельной ценностью стали исследование ситуации в стране и на их основе разработанные и предоставленные важные рекомендации экспертов для развития общественных и государственных институтов и инициатив для дальнейшего развития сферы энергоэффективности.

Для обеспечения практической поддержкой специалистов была создана первая цифровая сеть консультантов по энергоэффективности. Количество участников свидетельствует о растущем интересе к энергосертификации и потребности в экспертной поддержке. Сеть стала платформой для профессионального общения, обмена знаниями, консультаций и координации между экспертами, научным сообществом и региональными партнёрами.

В условиях растущего энергопотребления и усиливающегося давления на национальную энергосистему Кыргызстан сталкивается с необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы и институциональных механизмов, регулирующих энергоэффективность зданий. В связи с этим в городах Бишкек и Ош ЮНИСОН Групп проведены два Национальных диалога, в которых присутствовали более 200 участников, включая государственные органы, международных партнёров, экспертов и т.д. По итогам встреч было подготовлено совместное обращение в ответственные ведомства с рекомендациями по реформированию нормативно-правовой базы, развитию механизмов реализации требований энергосертификации и укреплению институциональной инфраструктуры. Это стало важным шагом в согласовании государственной политики с профессиональной практикой.

Кроме того, проект оказал существенное воздействие в регионах, где наблюдается рост технической компетентности, повышение осведомлённости и формирование спроса на услуги сертификации.

Он создал фундамент для устойчивого развития рынка энергоэффективных услуг и внедрения требований законодательства, что в долгосрочной перспективе будет способствовать снижению энергопотребления, экономии бюджета домохозяйств и повышению энергетической безопасности Кыргызстана.

Проект "Доступность качественных консультационных услуг по энергоэффективности по всей стране" заложил прочную основу для успешного внедрения обязательной энергетической сертификации, предусмотренной законодательством КР, укрепил национальный потенциал и сформировал профессиональную экосистему, которая будет продолжать развиваться после завершения проекта.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/453578
Теги:
энергетика, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  