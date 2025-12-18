Эксперты: Кыргызстан усиливает требования к энергоэффективности зданий

В Бишкеке прошла конференция "Национальный диалог по энергоэффективности: достижения, вызовы, перспективы", направленная на обсуждение актуального состояния энергоэффективности в Кыргызской Республике и представление результатов национальных инициатив в данной сфере.

Мероприятие организовано при поддержке Министерства строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики и объединило представителей государственных органов, академического сообщества, международных организаций, экспертного и профессионального сообществ, а также частного сектора.

Напомним, что Кыргызстан, вследствие высоких темпов развития, продолжает сталкиваться с устойчивым ростом потребления энергии, которое систематически превышает темпы выработки электроэнергии. Более половины всей первичной энергии в стране расходуется на здания, что делает строительный сектор одним из ключевых направлений для реформ в области энергоэффективности. Формирование современных стандартов строительства и внедрение энергетической сертификации уже стало частью государственной политики и приобрело особую значимость на фоне растущего энергопотребления и климатических вызовов.

На законодательном уровне в Кыргызстане приняты важные нормативные документы, которые определяют новые обязательства для строительной отрасли. В частности, Закон Кыргызской Республики "Об энергетической эффективности зданий" и Постановление Правительства № 531 устанавливают минимальные требования по энергоэффективности для всех новых и реконструируемых зданий. Закон обязывает проводить энергетическую сертификацию на всех ключевых этапах жизненного цикла объекта: при проектировании и строительстве, при сдаче в эксплуатацию, а также при проведении энергетической реновации. Согласно закону КР минимальные требования к зданиям определяются верхней границей класса "В" энергетической эффективности.

По итогам энергетической сертификации владелец получает сертификат, в котором указывается класс энергоэффективности здания и предлагаются меры по снижению потерь тепла. Это делает энергоэффективность измеримой и прозрачной, а также стимулирует развитие рынка качественных строительных услуг. Законодательные реформы поддерживаются государством, которое развивает возобновляемую энергетику, модернизирует инфраструктуру и продвигает стандарты устойчивого строительства.

В ответ на новые требования и потребность в профессиональных кадрах ЮНИСОН Групп с августа 2024 года реализовал проект "Доступность качественных консультационных услуг по энергоэффективности по всей стране", поддержанный программой малых грантов IKI (International Climate Initiative) и финансируемый Федеральным министерством экономики и действий по климату ФРГ (BMWK) совместно с Федеральным министерством иностранных дел ФРГ.

Проект направлен на создание национальной системы подготовки специалистов, развитие методической базы, укрепление регионального потенциала и формирование устойчивой профессиональной среды в сфере энергосертификации.

В рамках инициативы были проведены масштабные обучающие тренинги: в семи регионах страны: Оше, Баткене, Джалал-Абаде, Нарыне, Иссык-Куле, Таласе, а также в Бишкеке и Чуйской области по энергетической сертификации зданий. Обучение прошли 220 специалистов, включая архитекторов, инженеров, представителей муниципалитетов и преподавателей ВУЗов. Это позволило создать первые региональные команды консультантов, способных применять требования законодательства на практике.

Одним из ключевых воздействий проекта стала программа подготовки тренеров с участием международных экспертов из Италии Лаурентом Сокалом и Словакии Яной Бенжаловой для преподавателей университетов, частных специалистов и региональных инженеров. Благодаря этому 6 университетов и представители академического сообщества теперь готовы интегрировать модули по энергосертификации в образовательные программы по инженерии, строительству и архитектуре, что формирует устойчивую профессиональную базу для всей страны. В университетах были проведены гостевые лекции, рассказывающие о профессии энергоаудитора и перспективах в сфере энергоэффективности.

Международные эксперты помогли актуализировать и обновить знания, методологию проведения энергосертификации зданий, цифровые инструменты оценки, позволяя экспертам в Кыргызской Республике на практике использовать современные стандарты с учетом цифровизации в данной сфере. Отдельной ценностью стали исследование ситуации в стране и на их основе разработанные и предоставленные важные рекомендации экспертов для развития общественных и государственных институтов и инициатив для дальнейшего развития сферы энергоэффективности.

Для обеспечения практической поддержкой специалистов была создана первая цифровая сеть консультантов по энергоэффективности. Количество участников свидетельствует о растущем интересе к энергосертификации и потребности в экспертной поддержке. Сеть стала платформой для профессионального общения, обмена знаниями, консультаций и координации между экспертами, научным сообществом и региональными партнёрами.

В условиях растущего энергопотребления и усиливающегося давления на национальную энергосистему Кыргызстан сталкивается с необходимостью совершенствования нормативно-правовой базы и институциональных механизмов, регулирующих энергоэффективность зданий. В связи с этим в городах Бишкек и Ош ЮНИСОН Групп проведены два Национальных диалога, в которых присутствовали более 200 участников, включая государственные органы, международных партнёров, экспертов и т.д. По итогам встреч было подготовлено совместное обращение в ответственные ведомства с рекомендациями по реформированию нормативно-правовой базы, развитию механизмов реализации требований энергосертификации и укреплению институциональной инфраструктуры. Это стало важным шагом в согласовании государственной политики с профессиональной практикой.

Кроме того, проект оказал существенное воздействие в регионах, где наблюдается рост технической компетентности, повышение осведомлённости и формирование спроса на услуги сертификации.

Он создал фундамент для устойчивого развития рынка энергоэффективных услуг и внедрения требований законодательства, что в долгосрочной перспективе будет способствовать снижению энергопотребления, экономии бюджета домохозяйств и повышению энергетической безопасности Кыргызстана.

Проект "Доступность качественных консультационных услуг по энергоэффективности по всей стране" заложил прочную основу для успешного внедрения обязательной энергетической сертификации, предусмотренной законодательством КР, укрепил национальный потенциал и сформировал профессиональную экосистему, которая будет продолжать развиваться после завершения проекта.