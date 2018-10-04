В Бишкеке девочка хотела прыгнуть с моста после ссоры с матерью

Инцидент произошел 3 октября, около 18.45 на улице Льва Толстого. Сотрудники ГУОБДД сержант милиции Толон Кожокматов и старшина Байыш Эшбергенов несли службу в этом районе, когда заметили молодую девушку на мосту.

- Она из последних сил держалась за железку, но инспекторы успели схватить ее. Проходящие мимо люди подбежали и помогли спасти ее, - сообщили в ГУОБДД Бишкека.

В пресс-службе столичной милиции VB.KG рассказали, что спасенная девочка оказалась ученицей 9 класса одной из бишкекских школ. До того, как решиться на суицид, подросток поругалась с мамой из-за плохой успеваемости в школе. С начала учебного года она не посещала уроки, и учителя сообщили об этом матери.