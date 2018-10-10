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Бишкекчанин жалуется на побои при задержании: ГУВД начало расследование

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- Екатерина Улитина
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Ранее VB.KG писало об истории бишкекчанина, которого подозревают в употреблении и хранении наркотиков, а также в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина жалуется на вымогательство со стороны сотрудников милиции, побои при задержании и нарушения во время следствия. По информации, опубликованной в данной публикации, ГУВД Бишкека начало служебную проверку.

- По данному факту начата служебная проверка отделом внутренних расследований ГУВД Бишкека, - сообщили в пресс-службе столичной милиции.

О результатах проверки представители столичной милиции обещали поделиться с редакцией VB.KG.


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URL: https://www.vb.kg/373977
Теги:
ГУВД, МВД, проверки, пытки, Кыргызстан
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