Бишкекчанин жалуется на побои при задержании: ГУВД начало расследование

Ранее VB.KG писало об истории бишкекчанина, которого подозревают в употреблении и хранении наркотиков, а также в оказании сопротивления сотрудникам правоохранительных органов. Мужчина жалуется на вымогательство со стороны сотрудников милиции, побои при задержании и нарушения во время следствия. По информации, опубликованной в данной публикации, ГУВД Бишкека начало служебную проверку.

- По данному факту начата служебная проверка отделом внутренних расследований ГУВД Бишкека, - сообщили в пресс-службе столичной милиции.

О результатах проверки представители столичной милиции обещали поделиться с редакцией VB.KG.