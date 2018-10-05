Погода
$ 69.11 - 69.46
€ 79.32 - 80.30

Ударил ножом и скрылся. Члена СДПК будут объявлять в международный розыск

340  0
- Виктория Григоренко
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Депутат Токмокского горкенеша Тынай Жансейитов объявлен в розыск. Пока речь идет о Кыргызстане, но уже готовятся документы по международному поиску. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

- Сейчас наши сотрудники проводят оперативные мероприятия в местах возможного местонахождения депутата. В целях следствия их результаты не разглашаются, - пояснили в ведомстве.

На вопрос о том, есть ли сведения о переходе Жансеитовым границы КР, в ГУВД также не ответили, сославшись на "интересы расследования".

Напомним, 25 августа 2018 года депутата Токмокского кенеша Тынай Жансеийитов во время ссоры с односельчанином ударил его ножом. В результате нанесенных ранений, пострадавший попал в больницу, ему была сделана операция. Заявление на обидчика он писать не стал. Однако дело по статье "Покушение на убийство" в милиции завели по факту. Сам подозреваемый от каких-либо комментариев по поводу случившегося ранее воздержался.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374014
Теги:
ГУВД, СДПК, Токмак, уголовная ответственность, Патрульная милиция, Кыргызстан, Тынай Жансейитов
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  