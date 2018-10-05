Ударил ножом и скрылся. Члена СДПК будут объявлять в международный розыск

Депутат Токмокского горкенеша Тынай Жансейитов объявлен в розыск. Пока речь идет о Кыргызстане, но уже готовятся документы по международному поиску. Об этом VB.KG сообщили в пресс-службе ГУВД Чуйской области.

- Сейчас наши сотрудники проводят оперативные мероприятия в местах возможного местонахождения депутата. В целях следствия их результаты не разглашаются, - пояснили в ведомстве.

На вопрос о том, есть ли сведения о переходе Жансеитовым границы КР, в ГУВД также не ответили, сославшись на "интересы расследования".

Напомним, 25 августа 2018 года депутата Токмокского кенеша Тынай Жансеийитов во время ссоры с односельчанином ударил его ножом. В результате нанесенных ранений, пострадавший попал в больницу, ему была сделана операция. Заявление на обидчика он писать не стал. Однако дело по статье "Покушение на убийство" в милиции завели по факту. Сам подозреваемый от каких-либо комментариев по поводу случившегося ранее воздержался.