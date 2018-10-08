В очередь! ГУВД тоже решило наказать гаишника - взяточника

Отдел внутренних расследований ГУВД Бишкека по факту публикации на VB.KG тоже начал служебное расследование. Об этом редакции VB.KG сообщили в пресс-службе столичной милиции.

Отметим, ранее VB.KG опубликовало видеозапись, на которой видно, как "гаишник" берет 200 сомов, спрятанных в документах водителя. На публикацию отреагировали сначала в ГУОБДД, пообещав найти и жестко наказать своего сотрудника. Вслед за ними в редакцию VB.KG позвонили из ГУВД Бишкека и сообщили о собственном расследовании.

В защиту сотрудника ГУОБДД, попавшегося на взятке в 200 сомов, VB.KG напоминает, что на данном видео не один, а два нарушителя – гаишник и автор, который не показывает своего лица - дача взятки должностному лицу при исполнении также является нарушением закона.

Важно и другое. Судя по сумме, речь идет о незначительном нарушении со стороны водителя. Тогда как водители, допустившие серьезное нарушение ПДД, находящиеся за рулем в состоянии алкогольного опьянения, предлагают в качестве "благодарности" за решение вопроса суммы гораздо большие, чем 200 сомов. И уж точно они не снимают это на видео и не выкладывают в сеть. И их нарушения ПДД, как и преступления сотрудников ГУОБДД в виде получения взятки остаются "за кадром".

Так что и перед руководством ГУОБДД, и ГУВД и МВД в целом стоит серьезная задача по искоренению этого зла из системы и очистке рядов от взяточников и "оборотней в погонах".