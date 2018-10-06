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В Бишкеке водитель BMW, двигаясь по встречной полосе, сбил пешехода

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- Екатерина Улитина
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В Бишкеке водитель БМВ сбил пешехода, переходящего дорогу. ДТП произошло 6 октября, около 15.20.

По словам очевидцев, автомобиль БМВ ехал по улице Киевской с востока на запад (на данной улице разрешено движение только с запада на восток), и, не доезжая до проспекта Манаса, водитель совершил наезд на пешехода. Пострадавший от удара отлетел на несколько метров и ударился о другой автомобиль.

Водитель не стал скрываться с места происшествия. С ним беседуют сотрудники ГУОБДД. Молодого человека, пострадавшего в ДТП, увезла машина реанимации.


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URL: https://www.vb.kg/374032
Теги:
ДТП, наезд, Бишкек, автонаезд
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