Погода
$ 69.25 - 69.53
€ 79.38 - 80.40

Шик с окраин Кыргызстана: Свадебные кортежи из УАЗиков и тракторов

831  0
- Екатерина Улитина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Некоторые молодожены в Кыргызстане не боятся блеснуть оригинальностью и сэкономить на аренде дорогих иномарок для свадебного кортежа.

К примеру, в селе Кок-Арта в Ошской области модными считаются кортежи из УАЗиков. Асфальтированных дорог в селе мало, а те что есть, давно пришли в негодность. Поэтому российские внедорожники здесь – самые популярные автомобили.

В городе Токтогул в Джалал-Абадской области молодые оказались более традиционными и отправились на той по случаю женитьбы на лимузине. Зато их кортеж привлек внимание всего города. Новую ячейку общества сопровождали "Жигули" и несколько украшенных шарами и лентами тракторов.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/374097
Теги:
Джалал-Абадская область, Ошская область, свадьба, Кыргызстан
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники
Сейчас читают
Загрузка...
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  