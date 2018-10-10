Шик с окраин Кыргызстана: Свадебные кортежи из УАЗиков и тракторов

Некоторые молодожены в Кыргызстане не боятся блеснуть оригинальностью и сэкономить на аренде дорогих иномарок для свадебного кортежа.

К примеру, в селе Кок-Арта в Ошской области модными считаются кортежи из УАЗиков. Асфальтированных дорог в селе мало, а те что есть, давно пришли в негодность. Поэтому российские внедорожники здесь – самые популярные автомобили.

В городе Токтогул в Джалал-Абадской области молодые оказались более традиционными и отправились на той по случаю женитьбы на лимузине. Зато их кортеж привлек внимание всего города. Новую ячейку общества сопровождали "Жигули" и несколько украшенных шарами и лентами тракторов.