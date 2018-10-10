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Эрнст Акрамов: Я никогда не рекламировал лекарства

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- Бакыт Стамов
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Профессор, заслуженный врач Киргизской ССР, доктор медицинских наук, экс-депутат ЖК и известный общественный деятель Эрнст Акрамов возмутился появившимися в интернете публикациями с якобы его участием, где он рекламирует лекарство для лечения суставов Артрейд. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По словам Акрамова, такой метод используют только самые настоящие аферисты и мошенники.

- Я никогда в жизни не занимался рекламой лекарств. Поэтому вдвойне возмущен такими публикациями, где используют мое имя для обмана людей. Я даже не знаю, куда мне обращаться, чтобы подать жалобу на этих мошенников и аферистов. Безусловно, это нельзя так оставлять, - сказал Эрнст Ашимович.

Стоит отметить, что в этом самом липовом интервью Эрнста Акрамова есть ссылка на официальный сайт данного "чуда-лекарства". Так что, возможно, это мошенничество не обошлось без участия самих производителей лекарства, чей юридический адрес находится в Твери.


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URL: https://www.vb.kg/374099
Теги:
афера, лекарства, мошенничество, Кыргызстан, медицина, Артрейд, Артрейд от болей в суставах, Эрнст Акрамов
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Комментарии
клоуны
10.10.2018, 08:49

лол, портрет аша и фигню какую-то в рамке явно прифотошопили и размыли  края кресла, если край кресла размыло из-за фокусировки, тогда бы потрет тоже размыло бы... А так фон прилеплен

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Гвоздь
10.10.2018, 09:28

клоуны

лол, портрет аша и фигню какую-то в рамке явно прифотошопили и размыли  края кресла, если край кресла размыло из-за фокусировки, тогда бы потрет тоже размыло бы... А так фон прилеплен

Конечно, вот оригинал фотографии

Точно аферисты какие то!

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гость
10.10.2018, 10:16

Конечно аферисты и мошенники! Позорят имя известного и заслуженного врача. Правоохранительным органам надо найти и привлечь мошенников к ответственности. 

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Moto Mototo
10.10.2018, 10:31
Карма: +48
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 69
Минусов: 21
Комментариев: 161

Засудить надо этих уродов. У такого рода мошенников это обычная практика когда они используют в своей рекламе имена известных врачей. Причем специально ищут врачей не из России, чтобы с ними сложно было связаться и чтобы сложнее было судиться.

В данном случае государство должно встать на защиту своего известного хирурга.

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17
10.10.2018, 11:04

Ну заодно посоветовал бы, что действительно применять от боли в коленях. Холодец жрать каждый день ведь невозможно, хрящи может и восстановятся, но от холестерина загнешься.

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