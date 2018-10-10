Эрнст Акрамов: Я никогда не рекламировал лекарства

Профессор, заслуженный врач Киргизской ССР, доктор медицинских наук, экс-депутат ЖК и известный общественный деятель Эрнст Акрамов возмутился появившимися в интернете публикациями с якобы его участием, где он рекламирует лекарство для лечения суставов Артрейд. Об этом редакции VB.KG заявил он сам.

По словам Акрамова, такой метод используют только самые настоящие аферисты и мошенники.

- Я никогда в жизни не занимался рекламой лекарств. Поэтому вдвойне возмущен такими публикациями, где используют мое имя для обмана людей. Я даже не знаю, куда мне обращаться, чтобы подать жалобу на этих мошенников и аферистов. Безусловно, это нельзя так оставлять, - сказал Эрнст Ашимович.

Стоит отметить, что в этом самом липовом интервью Эрнста Акрамова есть ссылка на официальный сайт данного "чуда-лекарства". Так что, возможно, это мошенничество не обошлось без участия самих производителей лекарства, чей юридический адрес находится в Твери.