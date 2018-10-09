На Правительство и Центризбирком подали в суд из-за Азиза Суракматова

Журналист и активистка Канышай Мамыркулова подала судебный иск на Центральную избирательную комиссию, Правительство КР и Госкомиссию по государственному языку. Об этом она рассказала в своем видеоролике, который опубликовала на странице в Facebook.

По словам активистки, поводом заявления в суд стало решение Центризбиркома всего лишь рекомендовать мэрам Бишкека и Оша сдавать экзамен по кыргызскому языку по системе "Кыргызтест".

- Есть 90 статья Конституции КР, которая гласит, что, "постановления и распоряжения Правительства обязательны для исполнения на всей территории Кыргызской Республики". И, несмотря на это, Центризбирком принял решение рекомендовать Азизу Суракматову и Таалайбеку Сарыбашеву сдать этот экзамен по системе "Кыргызтест".

Отметим, ранее активистка обратилась с заявлением в ЦИК КР, чтобы Азиза Суракматова и Таалайбека Сарыбашева обязали пересдать экзамен по государственному языку. Свое требование она обосновала постановлением правительства №430 от 13 июля 2017 года, согласно которому экзамен на знание кыргызского языка у мэров Бишкека и Оша должна была принимать не ученая комиссия, а "Кыргызтест". Позже ЦИК КР принял решение не обязывать, а всего лишь рекомендовать им пересдать экзамен. В свою очередь, по данным СМИ, Азиз Суракматов отказался повторно сдавать экзамен по кыргызскому языку, сославшись на рекомендательный характер предложения Центризбиркома.

Что движет активисткой в ее стремлении добиться от мэров двух городов в обязательном порядке сдать экзамен по системе "Кыргызтест", неизвестно.