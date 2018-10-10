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Мелис Мырзакматов сделал пластическую операцию?

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- Бакыт Стамов
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Бывший мэр Оша Мелис Мырзакматов изменился до неузнаваемости. По крайней мере, на фото, которое опубликовало издание nazarnews.kg, его совершенно не узнать.

Будучи мэром южной столицы, Мырзакматов был седым и крупным мужчиной. На этом же фото он похудевший, носит очки, и даже форма лица немного изменилась. Не исключено, что опальный политик сделал себе небольшую пластическую операцию.

Где именно за границей находится Мелис Мырзакматов, издание не указывает. Хотя не так давно некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники сообщали, что он проживает в Турции.

Напомним, на бывшего мэра Оша Мелиса Мырзакматова в 2014 году было возбуждено уголовное дело за незаконное расходование 27 миллионов сомов, предназначенных для строительства моста. Ошский горсуд заочно приговорил его к 7 годам лишения свободы


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URL: https://www.vb.kg/374109
Теги:
Мелис Мырзакматов, операция, Ош, Турция, фотография, мэр, пластическая операция
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Комментарии
скафнюк
10.10.2018, 11:14

вот они патриоты...красиво говорить на митингах и выступлениях..и не менее красиво обокрасть собственную страну..

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