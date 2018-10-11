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Президент поставил задачу - все граждане должны знать кыргызский язык

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- Екатерина Улитина
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Задачей государственной важности является знание всеми гражданами страны кыргызского языка. Об этом во время открытия V Съезда учителей и работников образования заявил президент КР Сооронбай Жээнбеков.

- Кыргызский язык как государственный язык Кыргызской Республики должен выполнять функцию национального единения. В Кыргызстане созданы все условия для сохранения и развития языков, традиций всех национальностей, проживающих в нашей стране. В нашей Конституции закреплён принцип владения нашими гражданами государственным, официальным и одним из мировых языков, - сказал президент.

Он отметил, что статус русского языка должен быть сохранен.

- Кыргызстан является одной из стран, граждане которой свободно говорят на языке Пушкина и Достоевского. Мы это считаем духовным богатством нашего общества. Я убеждён, что это достояние мы должны беречь и умножать, - заключил Сооронбай Жээнбеков.

Отметим, 11-12 октября в Бишкеке проходит съезд учителей и работников образования стран СНГ.


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URL: https://www.vb.kg/374128
Теги:
кыргызский язык, образование, русский язык, СНГ, Кыргызстан, Сооронбай Жээнбеков
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Комментарии
Нарын Кыргызстан
11.10.2018, 10:43
Карма: 0
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Плюсов: 0
Минусов: 0
Комментариев: 3

И что мы от этого жить лучше станем? Лучше бы производство развивали. Или хотя бы инвесторов не отпугивали .

А на языке Пушкина давно уже говорят только в Бишкеке, да и то уже многие не знают.

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Жалоба модератору
Асхат
11.10.2018, 10:50

Будет расти экономика, будет и развиваться язык. Надо сначала создать фундамент, а потом строить дом. А будет коррупция, будет и язык умирать, все в Россию будут уезжать.

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Жалоба модератору
Акмаанай Төлөгөнова
11.10.2018, 11:17
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Плюсов: 66
Минусов: 73
Комментариев: 75

Эң туура демилге. Ар бир жаран кыргыз тилин билиши керек. Ошондо гана бизде экономика, маданият башка тармактар өнүгөт. Эне тилин сыйлабаган элине кантип кызмат кылат эле

+2
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Жалоба модератору
Нурлан Каюмов
11.10.2018, 11:17
Карма: 0
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 31
Минусов: 31
Комментариев: 28

Кыргызский язык как государственный язык Кыргызской Республики должен выполнять функцию национального единения. В Кыргызстане созданы все условия для сохранения и развития языков, традиций всех национальностей, проживающих в нашей стране. В нашей Конституции закреплён принцип владения нашими гражданами государственным, официальным и одним из мировых языков

ПРЕЗИДЕНТ 100 % ПРАВ!!!! КАЖДЫЙ КЫРГЫЗСТАНЕЦ ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ГОС ЯЗЫК!

+2
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Жалоба модератору
Акмаанай Төлөгөнова
11.10.2018, 11:18
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Плюсов: 66
Минусов: 73
Комментариев: 75

Президенту необходимо продолжить призывать общество не делиться на своих ичужих. Нужно идти только вперед и использовать весь свой потенциал. 

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Жалоба модератору
Нурик Каптагаев
11.10.2018, 11:28
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Минусов: 20
Комментариев: 15

Хорошая новость, каждая нация свом языком нация, те кто не хочет гоуорить на родном языке, то это признпк манкуртства, угроза существовании государству.Поэтому инициативу президента должны поддержать все...

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Жалоба модератору
Популист
11.10.2018, 11:50

Оказывается все проблемы по экономике решены, а люди жируют на социальном обеспечении, да вот беда осталось решить только вопрос по знанию кыргызского языка. Сейчас все заговорим и будем еще больше процветать. 

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Жалоба модератору
Marat Yunusov
11.10.2018, 12:31
Карма: 0
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Плюсов: 20
Минусов: 20
Комментариев: 25

Хорошая новость. Это правильно. Что бы не лаяли все шовинисткие собаки

0
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Жалоба модератору
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