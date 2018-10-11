Как именно будут повышать зарплату медикам?

"Насколько реально заработает механизм по повышению зарплаты?" - такой вопрос был задан 10 октября от имени пресс-центра Минздрава КР Председателю Фонда ОМС при Правительстве КР Марату Калиеву.

"Подписание приказа сейчас в процессе, - рассказал председатель. - Мы над этим работаем. У нас есть реальные деньги, которые пойдут реальным врачам. Это - 630 млн сомов на следующий год и 157 млн на год текущий. Сам механизм оплаты построен на индикаторах, имеющихся в настоящее время в медико-информационных отделах каждой организации здравоохранения, где и будет формироваться совокупность этих достигнутых индикаторов, а потом направляться на проплату в бухгалтерию, которая в свою очередь будет начислять сумму к оплате. Система выстроена с учетом пилотов, которые успешно отработаны по республике при поддержке Всемирного Банка и Швейцарского правительства. У нас есть позитивные отзывы по внедрению этих проектов, их опыт учтен и продвигается дальше. В первое время, конечно, не все медработники смогут набрать положенные 100 баллов, но все будут стремиться к этому и качество здравоохранения будет однозначно улучшаться, потому что такие стимулы применяются впервые.

В этом процессе преследуется несколько целей, одна из которых – улучшение качества услуг на первичном уровне, вторая – привлечение в семейную медицину новых специалистов и начало частичного восполнения кадрового дефицита, и третья – укрепление роли первичного звена в системе здравоохранения, потому что от первичного здравоохранения зависит успех и эффективность работы всего сектора".