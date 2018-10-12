Депутат Рыскелди Момбеков пытался подстрелить журналистский дрон

Депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбекова хотел подстрелить дрон, который вел съемку его дома. Об этом редакции VB.KG рассказал сам народный избранник.

По его словам, в тот момент, когда он побежал за винтовкой, дрон и его хозяева скрылись в неизвестном направлении.

- Я не успел вытащить винтовку и сбить этот дрон. Если бы успел, то снял бы это на видео. Затем подал бы заявление в правоохранительные органы, чтобы выяснили, кто проник на мою собственность, и имел ли он такое право? И чей этот дрон? Меня все время пытаются облить грязью, и я прекрасно знаю, кто за этим стоит. Уже выложили в интернет видео участка в 30 соток, якобы принадлежащего мне. Сняли какое-то футбольное поле и даже стоящий неподалёку туалет приняли за милицейский пост. Это же смешно. Перепутать туалет с милицейским постом. Написали, что я нанимаю охранников. Я тогда же заявил, что если кто-то докажет, что у меня есть участок размером в 30 соток, то я ему подарю 20 соток, - сказал он.

Вместе с тем депутат поделился своими подозрениями, кто мог стоять за этими съемками.

- В первую очередь об этом писало издание "Чалкан". Они же писали, что у меня дом за 500 тысяч долларов, езжу на машине стоимостью 200 тысяч долларов и, к тому же, в центре города у меня особняк. То есть у меня собственность приблизительно на сумму 1 миллион долларов. Слышал, что интернет-издание "Чалкан" финансировал какой-то чиновник из Белого дома. Скорее всего, дали ему денег, чтобы меня облить грязью.

В заключение Рыскелди Момбеков выразил готовность подарить значительную сумму денег тому человеку, кто докажет у него наличие собственности на 1 миллион долларов.

- Если кто-то продаст мой дом за 500 тысяч долларов, то я ему лично домой занесу 300 тысяч долларов. Если кто-то продаст мою машину за 200 тысяч долларов, то я ему перечислю 180 тысяч долларов, - на полном серьезе предложил депутат.