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Депутат Рыскелди Момбеков пытался подстрелить журналистский дрон

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- Бакыт Стамов
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Депутат от фракции СДПК Рыскелди Момбекова хотел подстрелить дрон, который вел съемку его дома. Об этом редакции VB.KG рассказал сам народный избранник.

По его словам, в тот момент, когда он побежал за винтовкой, дрон и его хозяева скрылись в неизвестном направлении.

- Я не успел вытащить винтовку и сбить этот дрон. Если бы успел, то снял бы это на видео. Затем подал бы заявление в правоохранительные органы, чтобы выяснили, кто проник на мою собственность, и имел ли он такое право? И чей этот дрон? Меня все время пытаются облить грязью, и я прекрасно знаю, кто за этим стоит. Уже выложили в интернет видео участка в 30 соток, якобы принадлежащего мне. Сняли какое-то футбольное поле и даже стоящий неподалёку туалет приняли за милицейский пост. Это же смешно. Перепутать туалет с милицейским постом. Написали, что я нанимаю охранников. Я тогда же заявил, что если кто-то докажет, что у меня есть участок размером в 30 соток, то я ему подарю 20 соток, - сказал он.

Вместе с тем депутат поделился своими подозрениями, кто мог стоять за этими съемками.

- В первую очередь об этом писало издание "Чалкан". Они же писали, что у меня дом за 500 тысяч долларов, езжу на машине стоимостью 200 тысяч долларов и, к тому же, в центре города у меня особняк. То есть у меня собственность приблизительно на сумму 1 миллион долларов. Слышал, что интернет-издание "Чалкан" финансировал какой-то чиновник из Белого дома. Скорее всего, дали ему денег, чтобы меня облить грязью.

В заключение Рыскелди Момбеков выразил готовность подарить значительную сумму денег тому человеку, кто докажет у него наличие собственности на 1 миллион долларов.

- Если кто-то продаст мой дом за 500 тысяч долларов, то я ему лично домой занесу 300 тысяч долларов. Если кто-то продаст мою машину за 200 тысяч долларов, то я ему перечислю 180 тысяч долларов, - на полном серьезе предложил депутат.


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URL: https://www.vb.kg/374168
Теги:
оружие, Рыскелди Момбеков, Жогорку Кенеш, дрон, скандал, СМИ
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Комментарии
Читатель
12.10.2018, 12:44

Молодец Момбеков! Смелый депутат. В лицо говорит, а не за спиной

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Нурик Каптагаев
12.10.2018, 13:45
Карма: -15
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 7
Минусов: 22
Комментариев: 16

Момбеков как соловей выступает, а сам неуч и даже нет нормального диплома и как такой человек может быть депутатом. Оглянись назад на себя посмотри

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Жалоба модератору
Бишкек Кыргызстан
12.10.2018, 13:52
Карма: +4
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 4
Минусов: 0
Комментариев: 5

Депутаты мне не нравятся, но в данном случае депутат сказал как серьезный человек, у которого действительно нет таких богатств, которые ему припысывают.

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