Кто продвигал Адыла Каниметова на пост мэра Каракола?

Депутаты Каракольского городского кенеша выбрали мэром Адыла Каниметова. Информацию VB.KG подтвердил депутат горкенеша г. Каракол от фракции "Кыргызстан" Фархад Алжанбаев.

По его словам, ранее Адыл Каниметов на протяжении двух лет занимал должность вице-мэра Каракола.

- За него проголосовало 18 депутатов, а 11 поддержали другого кандидата - спикера городского кенеша Эрлана Айсаракунова, - уточнил он.

Также депутат прокомментировал появившуюся в СМИ информацию, что новый мэр Каракола является зятем Жусупбека Жээнбекова – родного брата президента Кыргызстана.

- Я понимаю, если бы его назначили сверху, то можно было бы здесь критиковать, а так депутаты его сами выбрали. Да еще вначале он чуть ли не на равных шел со своим соперником, - отметил народный избранник.

Между тем, собственный источник в мэрии Каракола сообщил редакции VB.KG, что, действительно, ходили разговоры о том, что выдвижение Каниметова может быть неправильно воспринято в связи с его родственными связями с президентом.

- В какой-то момент, судя по всему, Адыла Жанкорозича даже попросили "притормозить" свою активность. Но дело в том, поясняет собеседник, что Каниметов и его род хорошо известен каракольцам и без Жээнбековых. Так что ничего экстраординарного в том, что его кандидатура победила на мэрских выборах, нет. Тем более, насколько я знаю, особо близких родственных отношений между Каниметовыми и президентом нет, - говорит собеседник редакции.

Справка: Адыл Каниметов родился 12 декабря 1977 года в селе Тюп Иссык-Кульской области.

2000-2002 г.г. - заместитель директора АО "Кыргызнефтогаз" в Караколе.

2002-2006 г.г. - Помощник Председателя Центральной избирательной комиссии КР.

2006 год – Директор государственной резиденции №2 при Управлении делами Президента КР

2010 год - заместитель директора государственного природного парка "Ала-Арча".

2008-2012 г.г. - депутат Чолпон-Атинского городского кенеша.

2010-2016 г.г. - председатель крестьянского хозяйства "Эдиль".

20016 г. - первый вице-мэр Каракола.

Имеет два высших образования - юриста и экономиста.

Его отец Жанкороз Каниметов также известен в Иссык-Кульской области. Доктор педагогических наук и автор многих научных работ, он в свое время был депутатом Жогорку Кенеша. Также занимал должность заместителя министра образования. На данный момент является проректором международного университета "Ала-Тоо".