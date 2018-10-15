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На высокогорных перевалах снег затруднил проезд автотранспорта

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- Виктория Григоренко
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Снегопад на перевалах Ала-Бель,Тоо-Ашуу, Торугарт парализовал проезд автотранспорта на данном участке. Об этом VB.KG сообщили в МЧС.

"Особенно затруднено передвижение большегрузных авто из-за тумана и гололедицы. К тому же, многие водители до сих пор не сменили летние шины на зимнее, что также усложняет движение. На данный момент на перевалах работает спецтехника и ведется подсыпка дорожного полотна", - подчеркнули в МЧС.

В ведомстве вновь призвали водителей сменить резину и соблюдать правила ПДД, а также по возможности воздержаться на время непогоды от дальних поездок.

Но если для одних снег - неприятность, для других - повод для радости. Так, на горнолыжной базе Ак-Таш уже выпал снег. И, конечно же, любители зимних видов спорта уже радостно потирают руки и натирают лыжи, готовясь к снежным выходным.


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URL: https://www.vb.kg/374213
Теги:
Джалал-Абадская область, Нарынская область, Ошская область, погода, транспорт, Кыргызстан, МЧС
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