На высокогорных перевалах снег затруднил проезд автотранспорта

Снегопад на перевалах Ала-Бель,Тоо-Ашуу, Торугарт парализовал проезд автотранспорта на данном участке. Об этом VB.KG сообщили в МЧС.

"Особенно затруднено передвижение большегрузных авто из-за тумана и гололедицы. К тому же, многие водители до сих пор не сменили летние шины на зимнее, что также усложняет движение. На данный момент на перевалах работает спецтехника и ведется подсыпка дорожного полотна", - подчеркнули в МЧС.

В ведомстве вновь призвали водителей сменить резину и соблюдать правила ПДД, а также по возможности воздержаться на время непогоды от дальних поездок.

Но если для одних снег - неприятность, для других - повод для радости. Так, на горнолыжной базе Ак-Таш уже выпал снег. И, конечно же, любители зимних видов спорта уже радостно потирают руки и натирают лыжи, готовясь к снежным выходным.