В Кыргызстане грядут веерные отключения? Ответ Нацэнергохолдинга

"С 16 по 25 октября в Ленинском районе Бишкека пройдут веерные отключения электроэнергии". Сообщения такого содержания появились в Соцсетях кыргызского сегмента и активно начали распространятся и сеять панику среди горожан. Опасения подкрепились отключениями света после выпавшего снега этой ночью, о чем написали пользователи Интернета, проживающие не только в столице, но и в пригороде.

- Лебединовский РЭС снова ввел практику веерных отключений электричества. У нас что, снова бакиевские времена вернулись?! Что за позор в 21 веке?! На улице -5. Отопления нет. Единственный источник обогрева жилищ - только свет! И где он? Его снова нет! Позорище. Хапужничество. Некомпетентность. Вот главные сравнения с чинушами из данной организации! Я думаю, к моим словам присоединятся все жители Лебединовки! - написала Елена Ильина в Facebook.

За разъяснениями редакция VB.KG обратилась в Национальный энергетический холдинг.

- Да, действительно, этой ночью были отключения электроэнергии. Бригады "Северэлектро" пытались реагировать оперативно, работали всю ночь. Но всему виной мокрый снег на проводах, а не веерные отключения. Если бы были внедрены эти меры, то это означало бы, что полностью провалили подготовку к осенне-зимнему периоду. Но это не так. Мы весьма неплохо подошли к ОЗП и по уровню воды, и по уровню теплогенерации, - заверили в пресс-службе Нацэнергохолдинга.

При этом отметив, что сейчас соответствующими службами готовится детальный обзор - где и по каким причинам произошли сбои в подаче электроэнергии. В ближайшее время он будет представлен общественности.

А что касается Ленинского района столицы, то в холдинге заявили, эти слухи не имеют ничего общего с реальностью.

- Эти слухи начали распространять 15 октября. В "Северэлектро" сами были удивлены, что грядут какие-то отключения. Соответственно, никто из ОАО горожан не уведомлял. С источником мы переговорили, но так и не поняли, кто ему это сообщил. Попросили не дезинформировать население, - заключили в ведомстве.

К слову, ОАО "Северэлектро" уже обратилось к потребителям, опубликовав опровержение на своем официальном сайте.

- В Соцсетях распространённой практикой становятся фейковые сообщения. К примеру, именно в период холодов появляется информация о предстоящих веерных отключениях электроэнергии. Как правило, за этими сообщениями стоят люди, преследующие свою цель. Недостоверные сообщения – это всегда провокация людей на действия, которые выгодны злоумышленникам. Зачастую люди, узнавшие о якобы грядущей опасности, впадают в панику. В таком состоянии желание предупредить близких, родственников, друзей, знакомых, коллег берёт верх над здравым смыслом. В итоге каждый адресат становится очередным потенциальным звеном цепочки распространения фейка, - написали в энергокомпании.

И поспешили уверить, что в настоящее время отключения электроэнергии, за исключением аварийных, производятся в связи с плановыми ремонтными работами. С перечнем участков профилактических работ можно ознакомиться на официальном сайте ОАО "Северэлектро" se.kg в рубрике "Плановые отключения".