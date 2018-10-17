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Депутаты ЖК одобрили кандидатуру Чингиза Айдарбекова на пост главы МИД КР

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- Оксана Гут
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Сегодня, 17 октября, на заседании Жогорку Кенеша депутаты одобрили кандидатуру Чингиза Айдарбекова на должность Министра иностранных дел КР.

Информацию об единственном претенденте на пост главы внешнеполитического ведомства представлял премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

В ходе заседания парламентарии задавали вопросы Айдарбекову о том, готов ли он к проведению эффективной государственной внешней политики, развитию взаимовыгодных экономических международных отношений, интеграции Кыргызстана в экономику стран ЕАЭС, защите интересов и прав кыргызстанцев за рубежом, а также насколько хорошо он знает иностранные языки.

Отдельные нардепы, в частности социал-демократы Ирина Карамушкина и Дастан Бекешев, выразили сомнение, что молодой кандидат сможет проявить смелость при принятии важных для страны решений.

Но большинство их коллег, среди которых Азамат Арапбаев, Максат Сабиров, Аида Касымалиева, Таалайбек Масабиров, подчеркнули профессионализм Айдарбекова.

По итогам обсуждения депутаты приняли постановление с одобрением Чингиза Айдарбекова на назначение на должность министра иностранных дел КР.

Напомним, что Чингиз Айдарбеков ранее занимал должность Чрезвычайного и Полномочного Посла Кыргызстана в Японии.


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URL: https://www.vb.kg/374302
Теги:
Азамат Арапбаев, Дастан Бекешев, Ирина Карамушкина, Максат Сабиров, Мухамметкалый Абулгазиев, Эрлан Абдылдаев, МИД, назначение, посольство, Япония, Талайбек Масабиров, Кыргызстан, Аида Касымалиева, Жогорку Кенеш, Чингиз Айдарбеков
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