Из Туркменистана из-за голода бегут люди?

Кризис в Туркменистане продолжает нарастать. В регионах страны усилился отток населения из-за безработицы и проблем с покупкой хлеба и муки, сообщают корреспонденты "Хроники Туркменистана".

"Все больше закрытых наглухо частных домов можно обнаружить в Тазабазарском этрапе Марыйского велаята, а также в этрапах Байрамали, Йолетен, Туркменгала, Мургаб. Некоторые уезжают навсегда, другие временно, так как в условиях кризиса не могут продать недвижимость и вывезти деньги из страны. Вместо месячной нормы - 6 кг муки первого сорта - людям продают по 5 кг муки первого сорта и 1 кг темной муки (в лучшем случае второго сорта). Продают ее по цене муки первого сорта – 1 манат за килограмм. При этом, из-за отсутствия работы люди не могут купить даже выделенные 6 кг муки. Но, если не выкупить норму вовремя, на следующий месяц ее не прибавят к новой", - отмечает туркменское издание.

Примечательно, что на фоне происходящего глава Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов во время заседания кабмина высказал недовольство, что СМИ страны не используется в полную меру материально-техническую базу и возможности национального спутника. И призвал их эффективнее освещать достижения и успехи Туркменистана в экономике, обеспечении населения пшеницей, достижениях ТЭК и транспортного сектора.

И это при том, что в настоящий момент все имеющиеся в стране каналы и ресурсы заняты исключительно восхвалением политики действующего президента Туркмении. В этом убедились и журналисты из Кыргызстана, побывав в Туркменистане во время визита в эту страну президента Кыргызстана Сооронбая Жээнбекова. Местные представители прессы попросту бояться как-либо официально поднимать возникшие проблемы в государстве. Более того, чтобы исключить "тлетворное влияние демократии", в республике запрещены все социальные сети – Facebook, Instagram, WhatsApp, да и качество интернета оставляет желать лучшего. А все вещание телеканалов направлено исключительно на поддержание культа личности Туркменбаши.

Пытаются держать в такой же узде власти этой страны и журналистов из других государств, приезжающих в Туркменистан в составе делегаций. Так, представителей СМИ Кыргызстана не пускали в город и пресекали любые попытки общения с местным населением или со своими туркменскими коллегами. Поэтому хотя бы приблизительно понять, что в действительности происходит в данном государстве, крайне сложно.

Еще один любопытный момент. Опять же? по сообщению "Хроник Туркменистана", лидер газовой державы 14 октября в четвертый раз за последние месяцы тайно вылетел во Франкфурт-на-Майне, куда прибыл в 17:42 по местному времени. И уже в 18:50 самолет отправился обратно. И это при том, что ни в один из этих дней не было официальных визитов туркменской делегации или лично президента в Европу. О целях визита также не информирует и туркменская пресса.