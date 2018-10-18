Камчыбек Жолдошбаев: вице-мэр клевещет на Азиза Суракматова

По сравнению с прежними мэрами Азиз Суракматов умеет работать. Об этом сегодня на заседании парламента заявил депутат Камчыбек Жолдошбаев.

По его словам, раньше градоначальники столицы закрывали по 60 улиц на ремонт и не могли их долго закончить, чем вызывали раздражение горожан.

- Нынешний мэр за короткий период успел отремонтировать 40 улиц. Поэтому не надо приставать к нему по поводу кыргызского языка. У этого молодого человека много энергии, и это надо использовать, - сказал он.

Вместе с тем народный избранник обвинил вице-мэра Бакыта Дуйшенбиева в попытках дискредитировать новое руководство столицы.

- Именно вице-мэр Дуйшембиев стоит за всеми этими попытками очернить нынешнее руководство Бишкека, - добавил Камчыбек Жолдошбаевич.

Каким образом Дуйшембиев "пытается дискредитировать" мэра, депутат не уточнил.

Напомним, депутат Камчыбек Жолдошбаев запомнился кыргызстанцам своими "громкими" высказываниями в парламенте.

Так в июне этого года ему стало стыдно, что его коллеги и помощники ездят на маршрутках. По его признанию, ему приходится надвигать шапку на глаза, когда он видит, как некоторые депутаты выходят из общественного транспорта.

Также народному избраннику не понравилось, как его показывают в эфире телеканала.

"Вы видели, как мы там выглядим? Лицо красное, нос красный. Вас-то они показывают в хорошем виде, а наш вид оставляет желать лучшего", - обратился он к вице-спикеру Жогорку Кенеша.

Кроме того, когда разгорелся скандал вокруг ТЭЦ Бишкека, депутат предложил всем скинуться, чтобы погасить кредит размером в 386 миллионов долларов.