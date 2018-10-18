Лжеученых Кыргызстана "повесят" на доску позора

Проверка диссертаций кыргызских ученых на плагиат будет бессрочной. Об этом VB.KG заявила председатель Высшей аттестационной комиссии КР Бакыт Тыналиева.

С ее слов, ВАК уже внес соответствующие поправки в действующее положение.

- Одно из изменений в наше положение – мы убрали сроки давности по проверке диссертаций. Сейчас проект проходит утверждение. Сначала он должен пройти согласование с министерствами, потом Минюст должен дать свое заключение, после мы отдаем его в правительство. И оно уже выносит окончательное решение. Раньше у нас срок давности 10 лет, потом стало 3 года почему-то, теперь мы уберем и их, - сообщила Тыналиева.

Если поправки будут приняты, то ученые, уличенные в хищении чужих научных трудов, независимо от того, как давно была написана их диссертация, понесут наказание.

- На любого ученого можно будет написать заявление, и мы будем рассматривать. Правда лишь в том случае, если конкретное лицо напишет нам официальную апелляцию с указанием плагиата в диссертации того или иного человека. Мы передаем это обращение экспертам, а они в комиссию по плагиату, там проводится уже построчная проверка материала. Только после этого вопрос решается. ВАК же по публикациям в Интернете ученых степеней не лишает, - отметила глава ВАК.

Бакыт Тыналиева также рассказала о том, какая именно ответственность предусмотрена для лжеученых.

- Если в работе человека обнаружен плагиат и это доказано экспертами, тогда мы передаем это заключение президиуму, и он однозначно отклоняет работу без права повторной защиты диссертации по этой теме. Соискатель даже не сможет отозвать свою работу. Его выставят в черный список не сайте ВАК. Ответственность несет и его научный руководитель. Если у него будет две отклоненные работы, он отстраняется от руководительской деятельности на 3 года, и его фамилия тоже попадает в черный список, - рассказала председатель Высшей аттестационной комиссии КР.

Она заключила, что все это, конечно, подстегнёт соискателей на то, чтобы они не злоупотребляли заимствованиями.

Как ранее писала редакция VB.KG, лжеученые также при нахождении плагиата в своей диссертации лишаются ученной степени, а надбавку за нее, выплаченную за все годы, придется вернуть в бюджет государства.

Отметим, на протяжении нескольких месяцев депутаты парламента Дастан Бекешев и Аида Исмаилова выступали с предложениями к правительству о том, что сроки давности по проверке диссертаций на плагиат необходимо отменить. Потому как не справедливо, что лжеученые, укравшие чужой интеллектуальный труд, спустя 3 года остаются безнаказанными.

К слову, к таким по мнению российского сообщества по выявлению плагиата в диссертациях "Диссернет", к примеру, относятся:

доктор юридических наук КР Нонна Розахунова - профессор кафедры конституционного и административного права КНУ им. Ж.Баласагына и профессор КРСУ им. Б.Н.Ельцина;

кандидат экономических наук КР Эркин Исаков – экс-вице-мэр Бишкека. Он, к слову, сам отозвал уже свою диссертацию;

кандидат юридических наук КР Данияр Джумалиев - и.о. доцента, отличник народного образования КР, декан КГЮА;

доктор экономических наук КР Акылбек Жапаров – депутат Жогорку Кенеша.