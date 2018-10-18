Генпрокурор больше не сможет без согласия президента защищать его честь

Генпрокурор должен получать согласие Президента на защиту его чести и достоинства в суде.

Конституционная палата Верховного суда Кыргызской Республики 17 октября 2018 года рассмотрела дело о проверке конституционности статьи 4 Закона "О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики" и вынесла решение, в соответствии с которым Генеральный прокурор должен получать согласие Президента Кыргызской Республики на защиту его чести и достоинства.

Оспариваемая норма регламентировала вопросы защиты чести и достоинства Президента Генеральным прокурором.

Своё решение Конституционная палата обосновала следующими выводами.

Президент Кыргызской Республики, будучи избранным народом, в целях обеспечения полноценного функционирования публичной власти, представляет и обеспечивает реализацию интересов всего народа. В этом качестве Президент страны, реализуя функции координации и объединения всех ветвей власти, обеспечивает функцию единения государственной власти с народом. Это означает, что глава государства имеет особое место и роль в системе государственной власти.

В этой связи, с учетом конституционно-правового статуса Президента, законом может быть установлен особый порядок процессуальной защиты чести и достоинства главы государства. Такой порядок, при котором защита чести и достоинства Президента возлагается на Генерального прокурора, применяется в качестве одного из элементов правового иммунитета (неприкосновенности), который обеспечивается законом, носит публично-правовой характер и призван обеспечить повышенную охрану Президента в силу осуществляемых им государственных функций и его статусом, закрепленным в Конституции КР.

Защита чести и достоинства Президента предполагает защиту как от посягательства личности самого Президента, так и на один из важнейших институтов государственной власти и преследует цели укрепления государственности, как фундаментальной составляющей, необходимой для ее развития.

При этом Генеральный прокурор как представитель Президента страны в гражданском процессе по защите его чести и достоинства наделяется теми же процессуальными правами, и несет все процессуальные обязанности истца, как и граждане, без каких-либо изъятий или преференций. Вместе с тем, оспариваемая норма, согласно которой Генеральный прокурор наделяется правом без ведома и согласия Президента, выступать в защиту его чести и достоинства, предоставляет ему широкие дискреционные полномочия осуществлять процессуальные права и обязанности истца либо ответчика, тогда как на осуществление этого права Генеральным прокурором, с учетом диспозитивности восстановления нарушенного права, требуется выражение согласия главы государства.

В связи с чем Генеральный прокурор в гражданско-правовом порядке, в рамках реализации полномочий, предоставленных ему оспариваемой нормой, может обращаться в суд от имени Президента за защитой его чести и достоинства только с согласия Президента.

Учитывая, что в иске о защите чести и достоинства также может быть поставлен вопрос о возмещении морального вреда, его размер также должен быть определен непосредственно главой государства.

В противном случае, право по своему усмотрению решать, защищать в суде гарантированные Конституцией права и охраняемые законом интересы нарушается, поскольку Генеральный прокурор вопреки желанию такого лица обращается в суд за защитой его чести и достоинства, с самостоятельным определением суммы морального ущерба, что, в конечном счёте, не соотносится с конституционным принципом равенства всех перед законом и судом.

В этой связи, Конституционная палата признала оспариваемую норму неконституционной только в части отсутствия порядка получения согласия Президента на защиту Генеральным прокурором его чести и достоинства и поручила Правительству инициировать изменения в Закон "О гарантиях деятельности Президента Кыргызской Республики", предусматривающие получение Генеральным прокурором согласия Президента на защиту его чести и достоинства в судебном порядке с определением суммы возможного морального вреда, и приведение оспариваемой нормы в остальной части в соответствие со статьями 33 и 104 Конституции КР.