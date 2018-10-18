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ВАК КР откроет доступ к архиву диссертационных работ 1 ноября

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- Оксана Гут
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Доступ к диссертациям кыргызских ученых на сайте ВАК будет открыт для всех в ноябре. Об этом VB.KG сообщила председатель Высшей аттестационной комиссии КР Бакыт Тыналиева.

- Сейчас мы устанавливаем систему защиты от списывания, и наша работа подходит к концу. 1 ноября база данных будет доступна. Пожалуйста, пусть проверяет и сообщество "Диссернет". Мы против того, чтобы проверяли только таких публичных личностей и потом из-за этого поднимали скандал. Именно это вызывает недоверие к "Диссернету". Они работают для того, чтобы поднять ажиотаж. Ради чистоты науки пусть проверяют всех – обычных людей тоже, - заявила глава ВАК.

Она также отметила, что высшая аттестационная комиссия страны и сама может отыскать плагиат в диссертациях своих соискателей на получение ученых степеней.

- Мы сами ввели программу антиплагиат. С 2012 года проверяем каждую диссертацию. Те диссертации, которые были проверены "Диссернет", они 2009, 2010 года. Наш метод отличается от их – мы не проверяем всю работу, потому что без заимствования не обойтись. Даже слова "Кыргызская Республика" программа считывает, как плагиат. Поэтому не стоит проверять введение, методы исследования, список литературы. Для нас важное – полученные собственные результаты и вывод, - сказала Тыналиева.

К слову, Бакыт Карыбековна проинформировала, что завтра, 19 октября, в КГТУ состоится круглый стол, где председатели диссертационного совета, эксперты и приглашенные депутаты парламента и члены правительства обсудят проверки трудов отечественных ученых российским вольным сообществом "Диссернет".

Напомним, Высшая аттестационная комиссия КР закрыла на своем сайте доступ к архиву диссертаций в середине июля после того, как российское сообщество "Диссернет", проверяющее работы ученых стран СНГ на плагиат, уличило несколько известных кыргызстанцев в краже интеллектуального труда.


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URL: https://www.vb.kg/374349
Теги:
Россия, Кыргызстан, скандал, плагиат, лжеученые, ВАК
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