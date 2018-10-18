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В Беловодском психоинтернате дети три месяца жили на улице под навесами

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Дети Беловодского психоневрологического интерната в течение трех месяцев жили на улице под навесами. Об этом VB.KG сообщили источники.

Как отмечается, несовершеннолетние с различными формами заболеваний с июля 2018 года по сентябрь ютились вне здания интерната.

- Несмотря на то, что там находились дети, в здании полным ходом велись строительные работы. Сейчас официально завершен ремонт основных блоков. И дети находятся в помещении. Но то, что они три месяца находились практически на стройплощадке, вызывает шок. Не говоря уже о нарушении всех норм техники безопасности. Большой вопрос к Минсоцразвитию, которое курирует это учреждение, поделился источник.

Важно, что в интернате находятся дети с различными психическими отклонениями, многие из которых не могут обходится без посторонней помощи.


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URL: https://www.vb.kg/374350
Теги:
дети, Жайылский район, психическое здоровье, строительство, Чуйская область, Министерство социального развития
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