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Возле центрального ЗАГСа отсутствуют пешеходные тротуары

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Здравствуйте.

Удивлен, что на улице Жумабек (б.Иваницына) на участке восточнее городского ЗАГСА до ул. Шопокова с обеих сторон улицы отсутствуют пешеходные тротуары. Взрослые и дети ходят по проезжей части, рискуя попасть под колеса автотранспорта. Куда смотрят мэрия, архитектура и ГАИ?

С северной стороны здание кафе-чайханы выведено за "красную линию", а его администрация на месте бывшего тротуара незаконно и в своих интересах оборудовала автопарковочные места для собственных клиентов.

С южной стороны тротуар отсутствует, а отдельные люди ходят по грязи и смраду под эстакадой с северной части здания Цирка.

Эту эстакаду используют под туалет.

Необходимо восстановить градостроительный порядок и пешеходные тротуары, которые можно было привести в порядок год назад в ходе реконструкции этого участка улицы. Видимо, кафе-чайхана откупилась?

Народную новость прислал Кубан


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URL: https://www.vb.kg/374357
Теги:
кафе, нарушения, реконструкция, ремонт, Бишкек, мэр, ремонт дорог, мэрия
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Комментарии
ИИ
23.11.2018, 18:51

Только позавчера там проходила, и о том  же подумала  почти слово в слово, о  чем пишет Кубан.

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Месний .
23.11.2018, 19:40
Карма: +43
Сумма оценок комментариев
Плюсов: 48
Минусов: 5
Комментариев: 48

Там не парковка на тротуаре, там все здание кафешки построено на тротуаре. А парковку они сделали на месте газона. И никому до них дела нет. Видимо исправно платят взятки.

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