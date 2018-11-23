Возле центрального ЗАГСа отсутствуют пешеходные тротуары

Здравствуйте.

Удивлен, что на улице Жумабек (б.Иваницына) на участке восточнее городского ЗАГСА до ул. Шопокова с обеих сторон улицы отсутствуют пешеходные тротуары. Взрослые и дети ходят по проезжей части, рискуя попасть под колеса автотранспорта. Куда смотрят мэрия, архитектура и ГАИ?

С северной стороны здание кафе-чайханы выведено за "красную линию", а его администрация на месте бывшего тротуара незаконно и в своих интересах оборудовала автопарковочные места для собственных клиентов.

С южной стороны тротуар отсутствует, а отдельные люди ходят по грязи и смраду под эстакадой с северной части здания Цирка.

Эту эстакаду используют под туалет.

Необходимо восстановить градостроительный порядок и пешеходные тротуары, которые можно было привести в порядок год назад в ходе реконструкции этого участка улицы. Видимо, кафе-чайхана откупилась?

Народную новость прислал Кубан